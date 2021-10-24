大學美足／伊利諾大 9輪延長賽勝賓州…創NCAA紀錄
NCAA美式足球賽伊利諾大學和賓州州大廝殺到史上第一次的第九次延長賽，才由凱西‧華盛頓（Casey Washington）的接球成功兩分轉換，率領伊利諾20：18擊敗全國排名第七的賓州州大。
正規時間結束，雙方10：10平手。在延長賽的前兩波進攻，兩隊都成功踢球射門，16：16持續僵持不下。按照NCAA2021賽季新更改的延長賽規則，若是二度延長結束仍是平手局面，雙方則必須輪流從兩分轉換的位置，也就是四碼線進攻。
不過兩邊的五次進攻，不是接球員脫手而出，就是嘗試地面進攻失敗。因此，雙方硬是廝殺到第八度延長。伊利諾接球員威廉斯（Isaiah Williams）繞至進攻線後拿球，靠著速度從空檔鑽出，終於跑出達陣，搶下得來不易的18：16領先。
但賓州州大也不低頭，當家跑鋒坎恩（Noah Cain）從中路強硬突破，雙方18：18進入第九度延長。賓州州大四分衛克里佛（Sean Clifford）連線帕克‧華盛頓（Parker Washington）的傳球空檔太小，硬生生被線為托森（Khalan Tolson）毀掉。
最終伊利諾四分衛彼德斯（Brandon Peters）跑出口袋，耐心洞察隊友位置，傳給凱西‧華盛頓，20：18終結這場惡鬥。
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