大學美足／伊利諾大 9輪延長賽勝賓州…創NCAA紀錄

歷經九次延長，伊利諾接球員華盛頓接到致勝達陣，成功踢館賓州州大。（路透）

NCAA 美式足球 賽伊利諾大學和賓州 州大廝殺到史上第一次的第九次延長賽，才由凱西‧華盛頓（Casey Washington）的接球成功兩分轉換，率領伊利諾20：18擊敗全國排名第七的賓州州大。

正規時間結束，雙方10：10平手。在延長賽的前兩波進攻，兩隊都成功踢球射門，16：16持續僵持不下。按照NCAA2021賽季新更改的延長賽規則，若是二度延長結束仍是平手局面，雙方則必須輪流從兩分轉換的位置，也就是四碼線進攻。

不過兩邊的五次進攻，不是接球員脫手而出，就是嘗試地面進攻失敗。因此，雙方硬是廝殺到第八度延長。伊利諾接球員威廉斯（Isaiah Williams）繞至進攻線後拿球，靠著速度從空檔鑽出，終於跑出達陣，搶下得來不易的18：16領先。

但賓州州大也不低頭，當家跑鋒坎恩（Noah Cain）從中路強硬突破，雙方18：18進入第九度延長。賓州州大四分衛克里佛（Sean Clifford）連線帕克‧華盛頓（Parker Washington）的傳球空檔太小，硬生生被線為托森（Khalan Tolson）毀掉。

最終伊利諾四分衛彼德斯（Brandon Peters）跑出口袋，耐心洞察隊友位置，傳給凱西‧華盛頓，20：18終結這場惡鬥。