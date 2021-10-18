NFL專欄／菜鳥摩爾飛毛腿 紅雀挖到寶

摩爾成為紅雀強大陣容接球中的秘密武器。（Getty Images）

紅雀本季以第二輪49順位選進的外接手摩爾（Rondale Moore）靠著極快的雙腿與穩健接球，儼然成為表現相當讓人意外的新秀。

來自普度大學的摩爾雖然身高不高僅有5呎7寸，但40碼衝刺卻有4.29秒的高速。他在大學一年級時，就繳出接球1258碼12達陣，以及213碼路面跑陣推進和2達陣的恐怖數據，讓他四次獲得Big Ten聯盟單周最佳新鮮人、Big Ten年度最佳新鮮人、年度最佳接球員，以及Big Ten第一隊和全美新鮮人第一隊的眾多殊榮。

不過他在接下來兩個球季卻因為受傷，僅僅出賽七場比賽。選秀前的球探報告，指出他的模板是海鷹隊的洛克特（Tyler Lockett）；但本季前面幾場比賽看下來，我反倒認為他有點像酋長隊的哈蒙（Mecole Hardman）。

他和哈蒙都能以飛快的速度，在棄踢和開球回攻取得較好的進攻位置，最遠的棄踢回攻27碼，目前已在聯盟排第二；此外，兩人還都能配合進攻開球前的位置變化，從進攻鋒線後方配合隊友開路持球推進，一瞬間就能仰賴速度擺脫防守球員取得第一檔進攻。

但我覺得他在接球的表現，反倒是更勝哈蒙。他已經有一次長達77碼的接球達陣，截至第五周排名全聯盟第三；此外他在第五周對上49人一記貼著邊線，腳拖著草皮的接球，更是在推特 上不斷被轉發。

雖然前五周累計270碼1達陣不是太誇張的數字，但他已累計不少精采鏡頭，接球後靈活迷蹤的腳步難以捉摸，24次傳向他的球21次接到，幫助紅雀整體接球戰力有所提升，成為聯盟頂尖的競爭者。

不過紅雀陣中聯盟最強接球員之一的霍普金斯（DeAndre Hopkins）說：「他還有很多要證明的，才能讓我感到驚艷。」摩爾也維持一慣的態度表示：「我的確還稱不上有什麼成就。」