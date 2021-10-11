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NFL／霍普金斯「神接」達陣 紅雀5連勝

編譯林育正╱綜合報導
霍普金斯展現頂級接球員價值，為紅雀取得關鍵達陣。（Getty Images）
霍普金斯展現頂級接球員價值，為紅雀取得關鍵達陣。（Getty Images）

開季狀況火燙的紅雀，靠著頭號球星霍普金斯（DeAndre Hopkins）第四節的高難度接球達陣，17：10擊敗同區對手49人，爽快奪下開季五連勝，繼續維持聯盟唯一不敗球隊的地位。

紅雀第一節就靠著跑鋒康納（James Conner）先取得達陣，第二節再補上一記射門取得10：0領先。不過第三節，紅雀三波進攻都以棄踢收場沒有得分進帳，49人這節靠著紮實的擋人配合，讓山謬（Deebo Samuel）推進13碼達陣將戰局追到三分差。

第四節剩下5分13秒霍普金斯展現頂級球星價值，紅雀推進到紅區內，四分衛穆雷（Kyler Murray）一個快傳丟向邊線，霍普金斯在角衛諾曼（Josh Norman）的嚴防之下，快速轉身跳起，在極小空檔接到這球完成九碼接球達陣，讓紅雀17：7擴大領先，最終就以17：10奪勝。

本季紅雀在接球陣容上頗具深度，因此這一場比賽是霍普金斯過去四場比賽以來，第一次單場接到超過五球。本戰之前，他已連續三場比賽接球次數在五球以下。此外，他也超越傳奇接球員費茲傑羅（Larry Fitzgerald）的764次，成為NFL史上30歲以前，接球次數最多的球員。

本季第一次先發的49人隊菜鳥四分衛蘭斯（Trey Lance）29傳15次成功，192碼一次抄截，還繳出89碼衝球推進。可惜在第四節兩次挑戰第四檔進攻，49人一次衝球被擋下，一次蘭斯的傳球被瓦特（J.J Watt）蓋火鍋，都在中場附近交球權交還給紅雀，未能超前比分。

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