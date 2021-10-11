NFL／紅雀蛻變 穆雷改掉惡習 打出MVP價值

穆雷（中間，持球者）一改過去抱球亂竄的壞習慣，展現明星四分衛的價值，甚至出現了MVP的呼聲。（美聯社）

紅雀開季打出讓人眼睛為之一亮的四連勝，為2015年賽季後首見，過程中更擊敗同在國聯西區的強敵公羊。當家四分衛穆雷（Kyler Murray）也一改過去抱球亂竄的壞習慣，提升過去表現就不差的長傳，展現明星四分衛的價值，甚至出現了MVP的呼聲。

現在看到穆雷的成長，稍微和比爾四分衛艾倫（Josh Allen）有些類似；兩人都有不俗的體能和腳程，當然穆雷的身高除外；兩人一跑起來會讓對手頭痛，但卻也代表有時過早放棄傳球硬幹。但現在穆雷在跑傳之間拿捏地更加恰到好處。

穆雷的傳球成功率原本就不俗，現在更從上季的67.2%上升到本季的76.1%；每次傳球成功推進的碼數，也從7.1碼增加到9.5碼；四場比賽下來已傳出九次達陣，上季他16場全勤，也才26次。

穆雷本季更能在跑出口袋之際持續尋找傳球目標，而非一頭熱往前橫衝直撞；他傳球的速度、幅度與角度也更加細膩，現在的確挺有球星的架勢。

當然除了他本身的進步，我想紅雀陣容發揮的化學效應，也讓人有些意外。前四場比賽打下來，聯盟最強接球員之一的霍普金斯（DeAndre Hopkins）接球碼數竟然不是最多，而是新來到亞歷桑納的老將格林（AJ Green）。

接球陣容的提升，讓霍普金斯的工作 更加簡單，只要負責最難處理的防守和傳球就行了，累計三次達陣還是全隊最多。生涯進入第四年的接球員柯克（Christian Kirk），也終於迎來了生涯突破年，在長距離有所貢獻。倒是偶有佳作的菜鳥接球員摩爾（Rondale Moore），和在NFL 多年沒有太特別表現的近端鋒威廉 斯（Maxx Williams）挖深了紅雀接球陣容的深度，幫助穆雷找到了自己最佳的狀態。

現在的紅雀進攻陣容，處處是目標，使得穆雷和接球員們互相讓各自的工作變得更加簡單，打出好看的進攻。現在紅雀場均440.5碼全聯盟第一的進攻，來得讓人有些意外。