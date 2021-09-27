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NFL專欄／太保護四分衛？按規則吹就好

林育正
防守球員衝撞四分衛經常不小心吞下犯規，圖為聖徒隊喬丹（右）。（路透）
防守球員衝撞四分衛經常不小心吞下犯規，圖為聖徒隊喬丹（右）。（路透）

NFL在執法以及規則的詮釋上，在這個球季依舊出現不少討論空間。日前華盛頓足球隊明星防守邊鋒楊恩（Chase Young）對上巨人的「衝撞傳球者」（Roughing the passer）犯規，造成對手達陣；聖徒隊衝傳手喬丹（Cameron Jordan）也發聲直言，聯盟太過保護四分衛。

喬丹說：「四分衛在練習時穿上紅色球衣，現在，他們大概連比賽都要穿紅球衣了。現在的比賽就是這樣，最好還在他屁股旁綁個旗子。」喬丹酸味十足，第二周對上黑豹的比賽中，聖徒被吹了兩次衝撞傳球者。「這糟透了，但這就是比賽的一部分。」

我們細看規則，衝撞傳球者的犯規主要以傳球出手的時間點做為界定標準，擒殺四分衛者，必須在傳球後踩下第一步之際衝撞；而且在傳球過程與傳球後的「無防備」姿勢，防守球員不得將傳球者硬甩至地上，或以體重壓在他身上。防守者必須以手臂環繞的方式擒抱。

當然，防守者也不得使用頭盔衝撞，也不能用手、手臂或身體其他部位，攻擊傳球者的頭部和頸部。衝撞膝蓋或在傳球者腳著地時，也不得撞擊。

所以這樣看來，楊恩的犯規其實判得沒錯，他在撲倒瓊斯（Daniel Jones）後，兩人倒地時身體壓在他身上。

不過回到美式足球的本質上來看，本來就是個模擬戰爭的運動。我們說「擒賊先擒王」，防守球員想把對手進攻重心的四分衛撞個七葷八素，耗盡他的體力，甚至不信任隊友，失去對比賽的節奏，本來就合情合理沒毛病。

但若四分衛受傷，卻也是賺錢第一的聯盟不樂見的狀況；失去超級球星和進攻發動機的比賽，大概沒什麼人想看，就此失去商業價值，球員和球迷雙輸。因此，聯盟規則稍微偏向保護四分衛也是可以接受的。

總體來說我認為，目前的規則已相當全面，裁判只要照著規則判，不要太保護，也不要太放寬，應能維持比賽品質。

喬丹 足球

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