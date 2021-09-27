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NFL／馬霍姆斯末節被抄截 酋長不敵電光

編譯林育正／綜合報導
電光二年級四分衛賀柏特展現大將之風，單場傳出四次達陣擊敗酋長。（路透）
電光二年級四分衛賀柏特展現大將之風，單場傳出四次達陣擊敗酋長。（路透）

NFL例行賽進入第三周，聯盟兩大超級盃冠軍熱門酋長和海盜同日吞下敗仗。

主場作戰的酋長隊一開賽前三波進攻，罕見全都出現失誤將球權被電光奪走；在這幾波攻勢期間，賀柏特（Justin Herbert）已傳出兩次達陣。

酋長隊的防守問題依舊，雖然對抗地面進攻稍有改進，但沒能為對手造成太大威脅，衝擊對手四分衛力道不足僅一次擒殺，空防效果不佳。

來到第四節，酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在雙方24：24平手之際，企圖傳給近端鋒凱爾斯（Travis Kelce），不料這球弧度太大，慘遭對手抄截。電光最後一波進攻，賀柏特與外接手威廉斯（Mike Williams）連線，傳出第四次達陣累計281碼，終場30：24一個達陣之差送給酋長本季第二敗。

海盜公羊之戰，本季來到洛城的史戴佛德（Matthew Stafford）延續火燙表現，從第一節末段延續至第三節，連續四波進攻都傳出達陣，他一共繳出343碼四達陣，沒有被抄截。

這場比賽也讓史戴佛德成為歷史上僅僅第三位，對決布雷迪（Tom Brady）能傳出至少三達陣且沒有抄截的球員。另外兩人是已退休的布里斯（Drew Brees）的史密斯（Alex Smith）。最終公羊34：24拿下開季三連勝，送給海盜首敗。

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