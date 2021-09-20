NFL專欄／羅傑斯不愛了 包裝工何苦強留

包裝工開季首戰慘敗，羅傑斯難辭其咎。（路透）

休季期間羅傑斯（Aaron Rodgers）將綠灣鬧得滿城風雨，就連部分支持包裝工的球迷也對他失去耐性；而在他帶領球隊在開季第一周慘敗後更引來前隊友批評，也讓我們對球員與球團間的關係有更多省思。

前包裝工近端鋒芬利（Jermichael Finley）直言，羅傑斯的態度已不如以往。他說：「他就比賽層面來看，稱不上一位領袖。」

「兄弟，這是NFL ，每一個休季你都要當成你最後一個球季努力。但我現在沒看到羅傑斯有如同過往的這種態度。你可以從他的頭盔中窺見，他的雙眼和臉部顯露了他的個性。我看不到那種在NFL生存，以及贏下一座冠軍的渴望。」

的確，以羅傑斯和球隊總管古特昆斯（Brian Gutekunst）的決裂程度，我也不相信是雙方代表談一談就能修補的。若羅傑斯回來，就只是等著球團願意放人，說真的也不會讓我感到太意外。

的確，上個球季羅傑斯才繳出生涯代表作拿下MVP，話語權落在他手中，使他得以左右球隊的球員人事異動，補進老隊友科布（Randall Cobb）。羅傑斯想要強行掌握主控權，展現老大的霸氣，在新球季大幹一波，但精神與時間早已內耗不少。

而在球團方面，卻沒能在羅傑斯心不甘情不願的時候壯士斷腕，展現「沒有你我們也不會怎樣」的態度。包裝工沒有個強而有力的權力重心，被羅傑斯牽著走，就目前來看的確是雙輸的局面。以馬後砲的角度來看，或許讓替補四分衛洛夫（Jordan Love）上陣，即使輸球，也許球迷還較能接受。

雖然如同羅傑斯說的，不應該在慘敗後恐慌，但這種球團球員雙輸的感覺，還是讓人感到很不乾脆，不吐不快。要是羅傑斯將才能貢獻給新東家，洛夫企圖扛起綠灣的招牌，那不是比現在更讓人期待？