NFL╱「超人」打回原型 紐頓整裝待發

紐頓慘遭愛國者釋出至今失業中。（路透）

前MVP「超人」紐頓（Cam Newton）無預警遭新英格蘭 愛國者在開季前釋出，讓人大感驚訝；但從這次操作，我們也看到名人堂等級的教頭比利契克（Bill Belichick）毫不拖泥帶水的操作原則。

上個球季我們看到紐頓彷彿就像碰到了「氪星石」（kryptonite）的超人，瞬間被打回凡人的原型。他雖然跑出592碼和12達陣的成績，但傳球表現乏善可陳，僅有8達陣和10抄截。

總結前面的生涯，已經跨過30歲大關的他，傳球表現並沒有如烏鴉隊的傑克森（Lamar Jackson）或比爾隊的艾倫（Josh Allen）那樣大幅度成長；他可能早已不再被教練團和制服組視為球隊的主力，只待找個適合的時間奪走他的先發位置。

雖然季前熱身賽紐頓的表現不差，新秀四分衛瓊斯（Mac Jones）的表現，也不如同梯的威爾森（Zach Wilson）等人優秀，還未繳出太讓人眼睛為之一亮的攻勢。但我推估，他的表現應該剛好跨過了教練團預設的門檻，使他的地位剛好和紐頓形成黃金交叉，決定讓他在開季擔任先發。

季前賽看下來，瓊斯雖然沒有驚人之作，但傳球表現還算穩健，不過閃躲防守球員來襲的口袋意識仍有加強空間。缺乏讓人眼睛為之一亮的體能條件，瓊斯現在在場上的動作，讓我些許想起生涯中後段的大曼寧（Peyton Manning）。

而前幾天，愛國者線衛寧科維奇（Rob Ninkovich ）更毫不留情面地對外表示，身為新秀的瓊斯，竟然幫助紐頓學習戰術本，讓我感到相當意外。

當然我先前就非常期待，瓊斯在現在的四分衛「雙重威脅」趨勢中，成為不靠體能也能站穩四分衛位置的老派球員。搞不好他真的跟大曼寧一樣，成為身兼進攻教練，宛如球隊大腦的四分衛。

以紐頓的現況，若是他生涯在35歲前結束我也不會太意外。但目前我倒是希望若華森（DeShaun Watson）不出賽，紐頓能到德州 人重新證明自己。