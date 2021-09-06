我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

NFL╱「超人」打回原型 紐頓整裝待發

林育正
紐頓慘遭愛國者釋出至今失業中。（路透）
紐頓慘遭愛國者釋出至今失業中。（路透）

前MVP「超人」紐頓（Cam Newton）無預警遭新英格蘭愛國者在開季前釋出，讓人大感驚訝；但從這次操作，我們也看到名人堂等級的教頭比利契克（Bill Belichick）毫不拖泥帶水的操作原則。

上個球季我們看到紐頓彷彿就像碰到了「氪星石」（kryptonite）的超人，瞬間被打回凡人的原型。他雖然跑出592碼和12達陣的成績，但傳球表現乏善可陳，僅有8達陣和10抄截。

總結前面的生涯，已經跨過30歲大關的他，傳球表現並沒有如烏鴉隊的傑克森（Lamar Jackson）或比爾隊的艾倫（Josh Allen）那樣大幅度成長；他可能早已不再被教練團和制服組視為球隊的主力，只待找個適合的時間奪走他的先發位置。

雖然季前熱身賽紐頓的表現不差，新秀四分衛瓊斯（Mac Jones）的表現，也不如同梯的威爾森（Zach Wilson）等人優秀，還未繳出太讓人眼睛為之一亮的攻勢。但我推估，他的表現應該剛好跨過了教練團預設的門檻，使他的地位剛好和紐頓形成黃金交叉，決定讓他在開季擔任先發。

季前賽看下來，瓊斯雖然沒有驚人之作，但傳球表現還算穩健，不過閃躲防守球員來襲的口袋意識仍有加強空間。缺乏讓人眼睛為之一亮的體能條件，瓊斯現在在場上的動作，讓我些許想起生涯中後段的大曼寧（Peyton Manning）。

而前幾天，愛國者線衛寧科維奇（Rob Ninkovich ）更毫不留情面地對外表示，身為新秀的瓊斯，竟然幫助紐頓學習戰術本，讓我感到相當意外。

當然我先前就非常期待，瓊斯在現在的四分衛「雙重威脅」趨勢中，成為不靠體能也能站穩四分衛位置的老派球員。搞不好他真的跟大曼寧一樣，成為身兼進攻教練，宛如球隊大腦的四分衛。

以紐頓的現況，若是他生涯在35歲前結束我也不會太意外。但目前我倒是希望若華森（DeShaun Watson）不出賽，紐頓能到德州人重新證明自己。

新英格蘭 德州

上一則

場邊人語／新秀身先 老將攻堅

下一則

NBA／湖人籃網軍備競賽 共入選明星賽104次

延伸閱讀

聖荷西非法煙花減少 執法初見成效

聖荷西非法煙花減少 執法初見成效
全球二氧化碳排放 超越疫前

全球二氧化碳排放 超越疫前
德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗
德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

熱門新聞

日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
哈沃德（左）與喬丹（右）曾是西區兩大頂級長人，如今均改搭湖人奪冠列車。（歐新社）

NBA／湖人老將陣容來了 引進8名32歲以上球員創紀錄

2021-09-04 08:46
圖為職棒大聯盟MLB紐約洋基隊的主播史特林（John Sterling）。美聯社

颶風襲紐約 洋基主播受困 同業馳援

2021-09-03 13:52
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著