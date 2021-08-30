NFL專欄／溫斯頓先發四分衛 聖徒好棋

溫斯頓贏得開季聖徒隊的先發機會。（路透）

沉寂一陣子的四分衛溫斯頓（Jameis Winston）贏下紐奧良聖徒隊開季的先發位置，雖然與我個先前的預測不同，但我認為這是相當合情合理的決定。

我一直認為全能工具人希爾（Taysom Hill）鎖住四分衛的位置，可能改變傳統的美式足球 打法，帶來讓人眼花撩亂的進攻。但在職業球隊的專業層面，的確不可能如此具有想像力、冒險與反骨。

溫斯頓的季前熱身賽表現較佳，但他的打球方式仍帶有過去非常冒險的風格。像對上傑克森維爾美洲虎比賽中，第一節開賽不久傳給卡拉威（Marquez Antonio Callaway）的達陣雖然讓人血脈噴張，但我認為接球更漂亮，仍有拚球的味道在。他進入例行賽後，能否像他說的一樣以提升準度，我目前還是打個問號。

再者，以球隊操作的角度來看，若是把溫斯頓放在板凳席，等於球隊什麼也無法收穫。但要是將競爭先發四分衛位置的希爾放在板凳，他依舊是好用，能帶來許多驚奇進攻的「瑞士刀」球員。溫斯頓趕拚敢傳，若以投資 的方式來說，這應該會是個「上檔無限，下檔有限」的操作。

而且目前頭號接球員湯瑪斯（Michael Thomas）受傷，先前還傳出交易傳聞，聖徒的進攻組格外需要希爾的攪局破壞力。畢竟目前在聯盟，鮮少看到像他這樣，集合傳球、衝球與接球於一身的球員。

當然，我也認為溫斯頓在心理上也需要先發的位置；這有如知名的「鯰魚效應」，有個強烈的競爭對手在板凳席虎視眈眈，相信能激發他的危機感帶來進步。

傳奇四分衛布里斯（Drew Brees）已為紐奧良奉獻一切，帶回冠軍，獻出已滿是傷痛的身軀。接班人的壓力可想而知，但這樣的困境，我認為是溫斯頓重新證明自己的最好機會。