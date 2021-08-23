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NFL專欄／提博回鍋夢碎 徒留笑柄

林育正
提博重返NFL夢碎。（路透）
提博重返NFL夢碎。（路透）

前四分衛提博（Tim Tebow）企圖在傑克遜維爾美洲虎打開重返NFL的大門，從近端鋒的位置重新出發，沒想到經過一場熱身賽就提前出局，相當讓人感到惋惜。這時不禁讓人想像，要是他在人生中做出截然不同的決定，會有什麼樣的結果？

提博的遭遇讓我感到唏噓，從過去在NFL帶領野馬在季後賽逆轉勝的人氣球星，在現在卻淪為比賽影片被網友在社群媒體上轉發嘲笑的鱉腳笑柄，轉換之大讓人感到可惜。

第一場熱身賽，他不僅連人都沒擋好，還用不自然的轉身，企圖用身體抵住對手，身手看起來相當笨拙。還有一球他跑出空檔，不知是跑動路徑有誤還是四分衛傳球選擇問題，畫面看起來像是應該由他接下的傳球遭到隊友攔截。結果熱身賽後，他就慘遭釋出。

我在想，如果他當年勇於掌握自己的體能優勢，果斷轉型近端鋒，經過幾年，會不會有機會和轉型成功的華盛頓足球隊近端鋒湯瑪斯（Logan Thomas）一樣，打出亮眼的生涯第二春；今年季前開辦的「近端鋒高峰會」（Tight End Summit）是不是也會有他的身影，與凱爾斯（Travis Kelce）等頂尖好手一同切磋？

要是他堅守在ESPN擔任球評的機會，說不定現在也已累積一定資歷，與前牛仔隊四分衛羅莫（Tony Romo）等人相提並論。

有時真的不知該說他傻還是勇敢，他放下最傲人的勁爆體能站上棒球場，面對轉速、角度與軌跡千變萬化的變化球，一般人也知道，這絕非不是短短幾年就可上手的絕活。

現在也有傳聞指出，提博有可能向北國邁進，到加拿大足球聯盟挑戰重新站上四分衛的位置。但多年並未出賽，真的不看好。

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