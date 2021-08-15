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NFL專欄／不准挑釁 比賽少分樂趣

林育正
NFL將針對球員的挑釁動作嚴格執法，圖為海盜隊溫菲爾德。（路透）
NFL將針對球員的挑釁動作嚴格執法，圖為海盜隊溫菲爾德。（路透）

NFL聯盟有意針對「挑釁」（Taunting）犯規進行懲處，可能讓未來的比賽，就如同球迷一直嘲諷的，成為「No Fun League」。

聯盟希望減少球員的針鋒相對，「以保護球員免於不必要的風險，同持維持公平性，以及競爭力和精采度」。聯盟不僅將加強執法，若單場吞下兩次挑釁犯規，更可能遭驅逐出場，嚴重者更將遭到罰款或禁賽。

最先看到這一項錯失，我有點感到不以為然。畢竟在球場上真實的情緒流露，至少對我個人來說，一直是美式足球的一大賣點。每個球季，我都會關注別有創意的達陣慶祝方式，以及那些球員的慶祝，是特別針對那幾位對手的。

畢竟在秀味十足，以娛樂吸引球迷進場的職業賽事，我想適當的針鋒相對是合情合理的，甚至能讓比賽更具可看性，增添不少話題性。再者，我認為球員或多或少都是私底下相識，有一些交情，即使在場上針鋒相對也是一時的激情，並非有意真的要羞辱對手。

就像上個球季，酋長隊的快腿接球員「獵豹」希爾（Tyreek Hill）在對上海盜隊達陣後，對防守球員比出了「YA」。結果到了超級盃，卻被海盜隊的安全衛溫菲爾德（Antoine Winfield Jr.）以相同手勢回敬。

同樣的手勢於賽季前後呼應，為雙方的對決添加可看性，但溫菲爾德賽後卻遭到罰款，而希爾先前卻未遭罰。這次案例，就可以看見聯盟的裁罰邏輯存在疏漏。

聯盟希望使具有「施暴、威脅和侮辱意味」的言語和手勢不得出現在場上，紐約時報更指出，連大力砸球，用球或手指指向對手，跨過對手都不行。

接下來的新球季，我們還得觀察裁判的尺度，但我預測NFL將距離No Fun League更近一步。

紐約時報 NFL 超級盃

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