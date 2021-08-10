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登上NFL名人堂 傳奇四分衛曼寧 「我的比賽還沒結束」

體育新聞組／綜合報導
傳奇四分衛曼寧入列NFL名人堂，矢言比賽永不完結。（Getty Images
傳奇四分衛曼寧入列NFL名人堂，矢言比賽永不完結。（Getty Images

NFL傳奇四分衛曼寧（Peyton Manning）、接球員強生（Calvin Johnson）和外接員皮爾遜（Drew Pearson）等人9日進入NFL名人堂。

這場儀式在俄亥俄州坎頓市（Canton）的湯姆班森名人堂體育場（Tom Benson Hall of Fame Stadium）舉行。

曼寧是由父親阿契（Archie）介紹出場，阿契自己也曾是NFL長青明星四分衛。

曼寧曾兩度獲得NFL超級盃（Super Bowl）冠軍，他向父親致謝，形容父親是「我最愛的四分衛，我的英雄，我的典範」。

除了曼寧、皮爾遜和強生，防守後衛伍德森（Charles Woodson）、安全衛林奇（John Lynch）、進攻線衛范內卡（Alan Faneca）、教練佛羅雷斯（TomFlores）和球探能恩（Bill Nunn）也入列職業美式足球名人堂（Pro Football Hall of Fame）。

曼寧5年前告別球場時，是一連串NFL傳球紀錄保持人，他的傳奇生涯長達17個球季，5度獲得最有價值球員榮譽。

曼寧的職業生涯中，大部分時間效力於印第安納波利斯小馬（Indianapolis Colts），也曾待過丹佛野馬（DenverBroncos）。

他在儀式上說：「我不知道你們怎麼想，但我的比賽還沒結束。」

「（這場比賽）永遠不會結束。我會致力於確保（這場比賽的）未來，希望大家與我攜手努力。」

NFL 俄亥俄州 超級盃

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