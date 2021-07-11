NFL專欄／近端鋒大學 球星交流新模式

近端鋒大學（Tight End Univerisy）先前在6月下旬第一次開辦，集結全NFL各隊49位近端鋒在田納西州 納許維爾進行訓練交流，同時結合慈善活動受到正面的迴響。我認為藉由這次三天的活動，有機會在聯盟內帶起一陣風潮，使來自不同球隊，卻打相同位置的球員關係更加緊密。

不同於過去三、五位熟識的球員一同在休季集訓，近端鋒大學可說是第一次有如此大規模的活動。由聯盟兩大近端鋒酋長隊的凱爾斯（Travis Kelce）、49人的基特爾（George Kittle），以及退休的歐森（Greg Olsen）號召影響力十足，活動辦得一點都不含糊。

不僅社群媒體 操作相當積極，在Instagram限時動態不斷放送，使球迷直接窺探更多活動細節，更有不少贊助商大力相挺。甚至有服裝品牌提供參與訓練的球星客製化夾克，「近端鋒大學」也推出周邊商品，將所得捐助慈善機構。而在訓練期間，也結合地方社區活動，讓小朋友前來與球星同樂一起運動。

當然除了顯著的曝光度之外，近端鋒大學在訓練的本質上也非常紮實。不僅是美式足球 專業的技術訓練，也結合瑜伽和重量訓練。

與球隊訓練不同，近端鋒大學給予各個球員互相學習，甚至向凱爾斯以及基特爾兩大球星全方位請益和偷師的機會。提升整體實力過後，相信最大的受惠者，會是球員自己和欣賞比賽的球迷。

在活動中各隊近端鋒也一同用餐，甚至在晚間前往高爾夫球場同樂，在殘酷的職業賽場建立起一些友情和兄弟情感，應也會給予球員更多動力，以及未來持續交流的機會，建立起相輔相成的良性競爭。畢竟同一個位置，確屬不停球隊的球員一同訓練，應少了些「搶飯碗」的壓力氛圍，而是更多一起變強的意見交流。

就像基特爾所說的，近端鋒可說是美式足球中工作最為多元的位置，必須接球、擋人和開路。部分近端鋒擅長接球，有人擋人技術較佳，交流顯得更為重要。

近端鋒大學罕見的活動方式獲得不少媒體關注，我個人希望未來也能有更多類似的大規模團練活動出現，強化球員的競爭力，為聯盟注入新的話題與能量。