NFL專欄／鐘尤金遭歧視 不該不了了之

韓裔教練鐘尤金（Eugene Chung）日前爆料在面試 時被稱作「不是正確的少數族裔」（not the right minority）的種族歧視 事件，果然如同先前的預測，經過NFL 聯盟介入後，也沒能給出讓人滿意的結果。

鐘尤金第一時間披露遭受歧視時，並未指名道姓球隊以及面試的人員。聯盟介入調查後，對於他的指控表示「無法確認」。聯盟聲明表示：「經過多次的會談，與會人包括鐘尤金與他的代表，我們無法確認在面試過程中的陳述，也未能確定在什麼樣的狀態下，以及是誰說出那樣的話。」

聯盟更表示：「我們將藉由這次事件，強化NFL與每一支球隊致力於合適的面試流程，並且在球上和場下發展多元包容，以及互相尊重的文化。鐘尤金的幫助使我們能更進一步，我們也敞開雙臂與他對談，討論如何改進聯盟人事雇用。」

我原本期待聯盟能快速找出球隊以及當下面試的人員，並給予罰款或禁賽等懲處，並且將歧視者身份姓名公開，當作給全聯盟告誡。我們外界無法得知聯盟內部的調查如何進行，但這樣的結果，雖然在預期內，但完全讓人無法接受。

在前一篇關於鐘尤金歧視事件的專欄文章，我在社群媒體上後獲得不少同好迴響，其中一則留言讓我非常印象深刻。

他提到在亞裔的美國人最擅長的，就是懂得在體制內生存。他寫到，「亞裔會做的事情是，山不轉路轉，路不轉人轉。所以何須硬要去衝撞一個傳統體制把自己搞得一身血還甚麼都得不到？天生我材必有用，何必一定要亞裔進去NFL系統工作呢？」

我對上述的一番話相當感同身受，以鐘尤金選秀首輪13順位，NFL打滾多年的球員和教練經歷，若放棄對於高薪的追求，回大學甚至是高中任教都可以讓他過著不差的生活。

但我想除了衝擊體制，調查歧視者的層面與意義在於，我們不該縱容壞人。金恩博士曾有一句名言，「最大的悲劇，不僅壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默」。

就像性騷擾和霸凌層出不窮的華盛頓足球隊被聯盟罰款1000萬元，這位歧視者也該接受應有的處罰，給他一記重重的打臉，讓他為自己的無知付出代價，也還給鐘尤金一個公道。