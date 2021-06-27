NFL／納希布出櫃 衝擊休息室文化？

納希布。(路透)

拉斯維加斯突擊者防守邊鋒納希布（Carl Nassib）勇氣十足，成為NFL 歷史上第一位宣布出櫃的現役球員。但現在非常讓人擔心的是，他能否繼續在NFL持續存活下去？

納希布的出櫃等同向價值觀偏向保守的NFL與體育界文化宣戰，震驚全世界。雖然現今美國社會中已高達70%的民眾贊同同性婚姻，但我們不知道，在NFL的球迷、球員和球團之中，占比又達多少？

雖然他的球衣銷量在出櫃後一飛衝天，甚至在聯盟官方的合作電商Fanatics中賣到缺貨，但當例行賽開始，我擔心場邊出現極端球迷或球員以不堪入目的言語攻擊，引起混亂導致球賽失焦走味，將最近一片和諧的美好情境戳破。

此外雖然瓦特（J.J Watt）與巴克利（Saquon Barkley）等球星，以及突擊者球團和聯盟官方都公開對納希布的出櫃表示力挺與驕傲，就連拜登 總統也發聲力挺。

但外界也很難得知，此舉是不是跟風、塑造良好形象的公關操作。畢竟美式足球的休息室「陽剛味」濃厚，很難保證納希布不會遭受隊友或對手異樣眼光和對待。我們不知道在球員中，有多少人存在「恐同」的眼光。我承認就算筆者自己對同性戀沒什麼意見，但若是我是球員，在休息室可能也會稍有不習慣。

當然，這並不完全代表我們歧視，僅是缺少經驗。畢竟和大眾一樣，在NFL球隊的休息室中，球員來自不同背景，當中許多人不見得了解LGBTQ+社群 與文化。

外界揣測NFL應仍有部分球員性向非異性戀，但因害怕而噤聲。雖然單一一人的力量，對改變休息室氛圍可能還稍嫌不足；但納希布的出櫃，是為那些球員打開大門的一大步。

NFL官網就訪問了一名堪稱「球隊領袖」等級的老將，他匿名表示得知有隊友是同性戀，讓他感覺不太舒服，擔心該隊友抱持著「異樣」的眼光看他。

納希布上個球季出賽14場其中5場先發，身為防守邊鋒，僅繳出平生涯最低的2.5次擒殺，上場的頻率約在43%。算不上非他不可的球員，希望他能在NFL生存久一點，不要像第一位以同志身分挑戰NFL選秀的山姆（Michael Sam）一樣出櫃即消失。