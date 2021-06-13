NFL專欄／防守太爛 泰坦奪冠有難度

田納西泰坦如願交易來明星外接手瓊斯（Julio Jones）戰力大升級，外界一片肯定這次操作。但這代表泰坦有機會衝擊酋長與超級盃 嗎？考慮到一些風險，我還是持保留態度。

泰坦送出2022年第二輪和2023年第四輪選秀籤，換來瓊斯和2023年第六輪籤。瓊斯與上季表現出色的外接手布朗（AJ Brown）和跑鋒「國王」亨利（Derrick Henry）組成恐怖陣容。而且四分衛坦奈希爾（ Ryan Tannehill）自2019賽季擔綱先發以來，26場比賽繳出18勝8敗的戰機，給了新任進攻教練唐寧（Todd Downing）一手好牌。

但儘管進攻讓人充滿期待，泰坦最讓人擔憂的仍是上季在聯盟吊車尾的防守。上季每場被攻398.3碼位居倒數第五，被傳球推進277.4碼排倒數第四。整季衝傳更是慘不忍睹，19次倒數第三。還有別忘了，面對泰坦時，對手成功轉換第三檔進攻的機會是51.9%。

先看衝傳這一點，泰坦補進曾在2019賽季繳出11.5次擒殺的前鋼人成員杜普里（Bud Dupree）。不過他上季才經歷前十字韌帶撕裂傷，總讓人感覺不是那麼放心。此外，杜普里在鋼人時期的漂亮數據，有一部分絕對受惠於另一擒殺好手瓦特（T.J Watt）。因此他來到泰坦能貢獻多少強度，能否給予烏鴉、酋長等隊足夠威脅值得球迷觀察，但我不是特別看好，畢竟他的隊友不會是瓦特等級。

至於上季宛如被打爆的後防補強上，找來詹金斯（Janoris Jenkins）這種已證明身手的老將是不錯的選擇。但泰坦在今年選秀會用首輪22順位，選來維吉尼亞 理工大學的角衛法利（Caleb Farley），卻又增添了些不確定性。

法利不僅在大學曾受傷兩次動刀，他在高中是四分衛，大學還先轉練接球員才成為角衛。因此在球探報告中，他也被點出基礎有待加強以及經驗可能不足等弱點。

放眼球隊未來，泰坦會在近年一拚超級盃冠軍。但瓊斯今年賽季1530萬元的薪水，已迫使球團必須調整坦奈希爾的薪資結構，因此2022年在自由市場上能運用的資金將更少，也是讓我擔心的一點。