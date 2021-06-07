NFL／瓊斯加盟泰坦 亨利、布朗「助攻」

瓊斯如願以償被交易至田納西泰坦隊。（美聯社）

日前吵離隊的亞特蘭大 隼鷹明星接球員瓊斯（Julio Jones）終於如願以償，在6日確定被交易至田納西泰坦隊。

泰坦隊送出2022年第二輪選秀權，以及2023年第四輪選秀權，換來瓊斯以及2023年第六輪選秀輪。這筆交易待體檢完成後正式生效。

泰坦隊總管羅賓森（Jon Robinson）表示當球團了解瓊斯有意離隊，便與教練團評估他融入泰坦的可能性。他說：「瓊斯身材高大、強悍、接球手感好，還願意為隊友擋人開路。我們要求接球員跑出空檔、接球、擋人，他符合所有條件，而且在NFL的各項表現都屬上乘。」

先前泰坦明星跑鋒亨利（Derrick Henry）與接球員布朗（A.J. Brown）日前就對招募瓊斯表示興趣。布朗甚至在社群媒體 發文，表示為何泰坦隊會是他的最佳選擇。

泰坦隊在自由市場上，接球員戴維斯（Corey Davis）與紐約 噴射機隊簽約，近端鋒史密斯（Jonnu Smith）加入愛國者。失去兩個空中武器的泰坦，取得瓊斯至關重要。

32歲的瓊斯曾七次入選明星賽，兩次入選年度第一隊，曾在2015賽季繳出1871碼的恐怖成績。不過上季由於受傷，僅出賽九場貢獻771碼3達陣。