我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

NFL專欄／瓊斯告別隼鷹 花落誰家？

林育正

闖進超級盃敗北後，隼鷹經歷幾個失敗的球季進入重建期，年屆32歲的明星接球員瓊斯（Julio Jones）為了贏球也公開求去。我們就聚焦在幾支潛在下家，檢視哪一隊會是他的最佳選擇。

新英格蘭愛國者是瓊斯的潛在下家之一，但由於薪資空間考量，若他加入，球隊必須將重建（reconstrcut）他下季保證金額高達1530萬元的合約。愛國者本季積極補強，若瓊斯加入，近端鋒承受的防守壓力較小，勢必能拉開對手的防守陣形空間，加上阿格羅（ Nelson Agholor）等外接手人員，整體也算夠水準。

儘管如此，我並不是太看好瓊斯前往愛國者的發展。畢竟球隊現在先發四分衛仍由傳球能力並非頂尖的紐頓（Cam Newton）擔綱。縱使瓊斯體能再勁爆，打起來恐怕也非常辛苦。但若是由新秀瓊斯（Mac Jones）季中搶下先發，就是完全不同的局面了。

田納西泰坦是我最樂見的潛在交易對象，泰坦在外接手擁有雷諾茲（Josh Reynolds）和上季繳出1075碼11達陣的布朗（A.J. Brown ）。而瓊斯在站位上，X、Z或是槽位（slot）都能勝任，將使接球陣容相當可怕。

泰坦還有近年表現優異的四分衛坦奈希爾（Ryan Tannehill）與跑鋒「國王」亨利（Derrick Hnery），將在美聯相當具有競爭力，也最非常符合瓊斯贏球的渴望。只不過要網羅瓊斯，泰坦必須有較多動作調整薪資空間。

巴爾的摩烏鴉雖然也會是不錯的選擇，但機率稍低；瓊斯的到來，將會是MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson）一直以來身邊所欠缺的頭號明星等級接球員。不過烏鴉薪資空間有剩，必須重建多名球員合約，因此據傳遭到老闆反對。

而且烏鴉打算端出有誠意的大約續約傑克森，代表烏鴉往後的補強只能仰賴選秀而非自由市場。但交易瓊斯又得付出有價值的選秀籤，因此長期來看不確定是否為上策。

49人總教練夏納罕（Kyle Shanahan）擔任隼鷹隊進攻教練時，瓊斯入選年度最佳第一隊，隊進攻體系有一定熟悉程度，據傳他本人對此也有興趣。陣中有具潛力的接球員山謬（Deebo Samuel）與阿尤克（Brandon Aiyuk），剛好使先發陣容完整。

新英格蘭 超級盃

上一則

場邊人語／賽道競速 約定成俗

下一則

法網／有別大坂直美 納達爾抽筋也堅持受訪

延伸閱讀

民調：「匿名者Q」信徒 在美堪比主要宗教

民調：「匿名者Q」信徒 在美堪比主要宗教
布碌崙區長參選人論壇 僅少數人同意取締非法擺攤

布碌崙區長參選人論壇 僅少數人同意取締非法擺攤
被害人家屬求情沒用 德州處決死刑犯 現場無媒體見證

被害人家屬求情沒用 德州處決死刑犯 現場無媒體見證
阿斯匹靈預防心血管病 研究：劑量高低影響差異不大

阿斯匹靈預防心血管病 研究：劑量高低影響差異不大

熱門新聞

柯瑞與女兒。（Getty Images）

柯瑞跳槽UA 怪Nike太白目 2歲女兒也推一把

2021-05-26 08:47
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

NBA／要布萊恩讓開 林書豪憶：他4個月沒跟我說話

2021-05-25 08:46
高芙。（歐新社）

網球／漂亮寶貝後最年輕 17歲高芙包雙冠

2021-05-23 07:03
（Getty Images）

NBA／柯瑞沒跟艾利斯鬧翻 林書豪：媒體讓他們對立

2021-05-27 20:37
NBA季後賽正式開打，東西區16支球隊捉對廝殺，美國媒體紛紛展開預測，目前均看好東區的籃網隊，將與西區的湖人隊爭奪冠軍。果然籃網三巨頭合攻82分，首戰就輕取塞爾蒂克。 美聯社

NBA季後賽戰火炙烈 籃網、湖人最被看好

2021-05-24 19:33
柯瑞。（美聯社）

NBA／勇士提早放假 隊友爆柯瑞骨折硬撐：他不讓你知道

2021-05-23 09:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞