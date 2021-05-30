NFL專欄／瓊斯告別隼鷹 花落誰家？

闖進超級盃 敗北後，隼鷹經歷幾個失敗的球季進入重建期，年屆32歲的明星接球員瓊斯（Julio Jones）為了贏球也公開求去。我們就聚焦在幾支潛在下家，檢視哪一隊會是他的最佳選擇。

新英格蘭 愛國者是瓊斯的潛在下家之一，但由於薪資空間考量，若他加入，球隊必須將重建（reconstrcut）他下季保證金額高達1530萬元的合約。愛國者本季積極補強，若瓊斯加入，近端鋒承受的防守壓力較小，勢必能拉開對手的防守陣形空間，加上阿格羅（ Nelson Agholor）等外接手人員，整體也算夠水準。

儘管如此，我並不是太看好瓊斯前往愛國者的發展。畢竟球隊現在先發四分衛仍由傳球能力並非頂尖的紐頓（Cam Newton）擔綱。縱使瓊斯體能再勁爆，打起來恐怕也非常辛苦。但若是由新秀瓊斯（Mac Jones）季中搶下先發，就是完全不同的局面了。

田納西泰坦是我最樂見的潛在交易對象，泰坦在外接手擁有雷諾茲（Josh Reynolds）和上季繳出1075碼11達陣的布朗（A.J. Brown ）。而瓊斯在站位上，X、Z或是槽位（slot）都能勝任，將使接球陣容相當可怕。

泰坦還有近年表現優異的四分衛坦奈希爾（Ryan Tannehill）與跑鋒「國王」亨利（Derrick Hnery），將在美聯相當具有競爭力，也最非常符合瓊斯贏球的渴望。只不過要網羅瓊斯，泰坦必須有較多動作調整薪資空間。

巴爾的摩烏鴉雖然也會是不錯的選擇，但機率稍低；瓊斯的到來，將會是MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson）一直以來身邊所欠缺的頭號明星等級接球員。不過烏鴉薪資空間有剩，必須重建多名球員合約，因此據傳遭到老闆反對。

而且烏鴉打算端出有誠意的大約續約傑克森，代表烏鴉往後的補強只能仰賴選秀而非自由市場。但交易瓊斯又得付出有價值的選秀籤，因此長期來看不確定是否為上策。

49人總教練夏納罕（Kyle Shanahan）擔任隼鷹隊進攻教練時，瓊斯入選年度最佳第一隊，隊進攻體系有一定熟悉程度，據傳他本人對此也有興趣。陣中有具潛力的接球員山謬（Deebo Samuel）與阿尤克（Brandon Aiyuk），剛好使先發陣容完整。