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NFL史上得分最高…傳奇踢球手 維納蒂耶里掛靴

體育新聞組／綜合報導
維納蒂耶里協助建立愛國者王朝。（Getty Images）
維納蒂耶里協助建立愛國者王朝。（Getty Images）

NFL最知名的踢球手和史上得分最高球員宣布退役。在經歷24個賽季、獲得4屆超級盃冠軍後，由新英格蘭愛國者隊轉戰印第安納波利斯小馬隊的維納蒂耶里（Adam Vinatieri）26日宣布將在48歲退休

維納蒂耶里於1996年加入NFL新英格蘭愛國者隊，效力10個賽季，與四分衛布雷迪（Tom Brady）和總教頭比利契克（Bill Belichick）攜手打造出愛國者王朝，贏得3屆超級盃冠軍。

他在其中兩屆以踢出致勝分而著稱，包括第36屆超級盃終場前48碼外起腳射門，以20：17擊敗洛杉磯公羊隊取得勝利。

當年季後賽他也展現身手，在狂風和暴雪中靠兩次關鍵的踢球得分擊退奧克蘭突襲者隊，讓愛國者隊晉級美聯冠軍賽。他先在正規時間終了前最後一分鐘在45碼外射門，迫使雙方進入延長賽；然後在延長賽中踢進23碼球，帶走勝利。

兩個賽季後，維納蒂耶里再次在超級盃嶄露頭角。第38屆超級盃對陣卡羅萊納黑豹隊，終場前9秒雙方以29：29平手，他上場踢進致勝分，讓新英格蘭隊在3年內二度拿下超級盃冠軍。

2006年，他加入印第安納波利斯小馬隊與曼寧（Peyton Manning）共事。在小馬隊度過14個賽季，他最後一次上場踢球是在2019年。在那個賽季中因傷退場，休賽期進行左膝手術，因此2020年沒有出賽。他之前曾暗示過會嘗試在2021年復出，但最終決定退休，而不是以49歲之齡再登場。

維納蒂耶里生涯在715次攻門中射進599球，命中率83.8%；在898次一分加踢中射進874次，命中率97.3%。三度參加明星賽，並三度入圍全明星隊。生涯得分2673分史上最高，超過名人堂球員安德森（Morten Andersen）的2544分，因此很可能不久後他也將入列名人堂。

超級盃 新英格蘭 退休

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