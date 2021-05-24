NFL專欄／提博回鍋NFL 商業價值大於競技？

前NFL 四分衛提博（Tim Tebow）結束職棒小聯盟生涯，以近端鋒的身分睽違多年再次挑戰NFL，還未出賽就再次展現極高的商業價值，不過我並不看好他的回歸。

曾上演「Tebowmania」掀起一陣狂潮，提博才剛簽下一年92萬元的底薪合約，無保證金額。他的周邊商品就已盤據傑克森維爾美洲虎隊的銷售排行榜，顯示回到佛羅里達的他人氣依舊，不愧是能提升職棒小聯盟票房還入選明星賽的男人。

不知道曾經在佛羅里達大學與提博合作，還攜手拿下兩座全國冠軍的邁爾（Urban Meyer）有何盤算；他能獨排眾議簽下已經33歲的提博，還計畫讓他改打完全不熟悉的位置近端鋒讓人費解，也讓人好奇美洲虎球團制服組為何未出手干預他的決策。

回到在全國發跡，拿下海斯曼獎（Heisman Trophy）的發跡地佛羅里達，提博的高人氣不算太意外。但一簽約球衣等周邊商品就衝上銷售榜，讓我懷疑是不是如同紐約大都會 隊，較為看中他極具潛力的商業價值？

此外，現在也不確定邁爾斯對他的安排，相隔多時回到NFL竟然是直接表明定位在近端鋒。我最初以為，提博有可能協助選秀狀元四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence），畢竟現在美洲虎陣容中，也沒有真正合格的老將。

但若是如此，為何直接定位近端鋒？提博大學時期體能勁爆對抗性十足，為何定位不像紐奧良聖徒隊的希爾（Taysom Hill），擔任可傳、可跑還能接球的工具人？

當然，我對於提博打近端鋒絕對不看好。雖然在高中時曾有經驗，但他已離開NFL多年，更何況要在職業強度擔綱不熟悉的位置，完全沒有讓人樂觀的理由。且最近又有消息傳出，他曾在紐約噴射機隊時期改打近端鋒，但最終成效不彰收場。

而且提博也不再是那精力充沛的小子，而是33歲的老將；即使不老，他也已不年輕。提博在近端鋒位置上的接球表現，可能受惠於過去的四分衛經驗；但擋人的部分勢必將相當吃力，恐怕糟防守鋒線輾過。

我擔心他的NFL生涯第二春，就如同他的職業棒球夢，雖然引爆話題，卻草草收場。