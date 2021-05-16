NFL／勞倫斯復仇？布雷迪踢館愛國者？ 賽事精采可期

布雷迪對決老東家愛國者，將是新賽季最大看點。（路透）

NFL 本周公布了2021球季的賽程，以下是我最推薦一看的幾場比賽。

第四周 美洲虎＠孟加拉虎

第四周是本季NFL例行賽非常精采的一周，選秀狀元「飄髮哥」勞倫斯（Trevor Lawrence）向北遠征辛辛那提，將重演2020年NCAA全國總冠軍賽的經典戲碼。當時布洛（Joe Burrow）領軍的路易斯安那州大，以42：25擊敗同樣14勝0敗的克萊門森大學，勞倫斯能夠一雪前恥嗎？

第四周海盜＠愛國者

10月3日的周日晚美足，堪稱史上最偉大球員的布雷迪（Tom Brady）將率領海盜北上波士頓，踢館曾效力20年的老東家愛國者以及總教頭比利契克（ Bill Belichick）。若海盜勝出，布雷迪將完成擊敗NFL 32隊的里程碑。在二手售票網站，最便宜的票價已至少要價1200元，可見備受關注的程度。海盜身為保留完整陣容的超級盃衛冕冠軍，愛國者仍嫌青黃不接，若無意外布雷迪將寫下歷史。

第七周德州 人＠紅雀

連續兩個球季，德州人指標性球星霍普金斯（DeAndre Hopkins）與瓦特（J.J Watt）相繼出走，卻都投奔紅雀，讓人戲稱紅雀為「亞利桑那德州人」。兩位大咖球星在德州後段的日子待得並不愉快，這次雙方對壘可說是一場復仇之戰。雖然不得人心的前德州人總教練歐布萊恩（Bill O'Brien）已經走人，但依舊話題性十足。

第九周包裝工＠酋長

第九周我們將迎接雙MVP的重磅頂尖對決，新一輩的酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），將在主場迎戰上季老來俏，打出生涯最佳表現獲得MVP的包裝工當家四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）。不過效力包裝工16年的羅傑斯對球團的不滿也在日前爆發，傳出有意離隊的傳聞。我私心當然希望球團拿出誠意將他留下，讓球迷好好享受這場對壘。兩位四分衛皆為如狙擊手般神準，首屈一指的傳球好手，這也是兩人第一次對決。

第16周 美洲虎＠噴射機

新菜色總是讓人格外期待，又是狀元勞倫斯。第16周將作客紐約 ，與榜眼威爾森（Zach Wilson）對壘。兩位都是預計立刻接手先發大位的重點新秀，相信經過前15周的征戰，也以較為熟悉NFL的競賽強度。賽季尾聲，兩人的正面交鋒，將為2021年的四分衛梯隊，正式打開接班序幕。