我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

NFL／曾棄足從棒 前四分衛回鍋改打邊鋒

財經新聞組／綜合報導
提博結束棒球生涯，重返NFL。（路透）
提博結束棒球生涯，重返NFL。（路透）

NFL四分衛提博（Tim Tebow）再次回到職業美式足球世界。NFL官網報導，傑克遜維爾美洲虎「有意」與提博簽訂一年合約，但提博的位置將由四分衛轉變為邊鋒（tight end），他將再次與他的前大學教練、目前美洲虎總教練梅爾（Urban Meyer）合作。

報導指出，提博找上梅爾要求試用。根據多家媒體報導，提博接受邊鋒教練指導，而該球隊正考慮提供合約。

33歲的提博最後一次出現在NFL比賽是在2012年身為紐約噴氣機隊成員。丹佛野馬隊在2010年第一輪選秀權選中他，但是比賽中的頻頻失常讓他無法獲得長約。在野馬隊簽下曼寧（Peyton Manning）後，提博在2012年被送往紐約噴射機隊，一個賽季後被釋出。他曾試圖爭取新英格蘭愛國者隊和費城老鷹隊，但最多只在季前賽亮相。

之後他轉向棒壇，試圖成為MLB球員。他於2016年9月與紐約大都會隊簽約，接下來4個賽季都待在小聯盟。在2021年2月決定退休前最高升至3A。

提博上次與梅爾共同合作在足球場上取得成功已是10年前的事。現在，提博將成為全新的邊鋒，而梅爾也是全新的NFL教練。也許他們希望能夠重拾在過去大學時代共有的一些魔力。

NFL 紐約 足球

上一則

NBA／找回身手…拉文本季24次破30分 平公牛隊史第12多

下一則

NBA／輸掉「搶老6」關鍵戰 綠衫軍主帥扛責

延伸閱讀

NFL專欄／羅傑斯分手包裝工 機率不大

NFL專欄／羅傑斯分手包裝工 機率不大
銅價漲勢猛烈 一文看懂為什麼會漲這麼凶

銅價漲勢猛烈 一文看懂為什麼會漲這麼凶
NFL／想加薪？羅傑斯：在包裝工不開心

NFL／想加薪？羅傑斯：在包裝工不開心
NFL／噴射機拚選秀 送走四分衛達諾德

NFL／噴射機拚選秀 送走四分衛達諾德

熱門新聞

大馬羽球女神吳柳瑩在Instagram上傳美照。（取材自Instagram）

影／馬來西亞「羽球女神」 挑戰東京奧運最美掌旗官

2021-05-05 08:46
傅園慧在個人主項100仰式失格無緣晉級決賽。（新華社）

游泳／洪荒之力哪去了？傅園慧「犯規失格」恐無緣東奧

2021-05-04 08:07
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

2021-05-07 08:48
羅賓遜去年2月資料照。他因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力入選3A沙加緬度河貓25人名單。(Getty Images)

舉槍自盡瞎右眼 羅賓遜入選小聯盟3A球隊25人名單

2021-05-06 13:59
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)

NBA／布萊恩被冤枉好多年 歐尼爾曝「OK連線」拆夥原因

2021-05-08 19:54
福原愛被拍到與年輕男子過夜，疑似不倫遭日本網友罵翻。（取材自微博）

福原愛傳暴瘦、新公司關閉 效法「不倫前輩」也沒用

2021-05-06 20:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播