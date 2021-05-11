NFL／曾棄足從棒 前四分衛回鍋改打邊鋒

提博結束棒球生涯，重返NFL。（路透）

前NFL 四分衛提博（Tim Tebow）再次回到職業美式足球 世界。NFL官網報導，傑克遜維爾美洲虎「有意」與提博簽訂一年合約，但提博的位置將由四分衛轉變為邊鋒（tight end），他將再次與他的前大學教練、目前美洲虎總教練梅爾（Urban Meyer）合作。

報導指出，提博找上梅爾要求試用。根據多家媒體報導，提博接受邊鋒教練指導，而該球隊正考慮提供合約。

33歲的提博最後一次出現在NFL比賽是在2012年身為紐約 噴氣機隊成員。丹佛野馬隊在2010年第一輪選秀權選中他，但是比賽中的頻頻失常讓他無法獲得長約。在野馬隊簽下曼寧（Peyton Manning）後，提博在2012年被送往紐約噴射機隊，一個賽季後被釋出。他曾試圖爭取新英格蘭愛國者隊和費城老鷹隊，但最多只在季前賽亮相。

之後他轉向棒壇，試圖成為MLB球員。他於2016年9月與紐約大都會隊簽約，接下來4個賽季都待在小聯盟。在2021年2月決定退休前最高升至3A。

提博上次與梅爾共同合作在足球場上取得成功已是10年前的事。現在，提博將成為全新的邊鋒，而梅爾也是全新的NFL教練。也許他們希望能夠重拾在過去大學時代共有的一些魔力。