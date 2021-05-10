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NFL專欄／羅傑斯分手包裝工 機率不大

林育正
羅傑斯不爽球團高層，離隊傳聞沸沸揚揚。（路透）
羅傑斯不爽球團高層，離隊傳聞沸沸揚揚。（路透）

直接先說結論，我認為最近怒氣滿點綠灣包裝工四分衛的羅傑斯（Aaron Rodgers），並不會離隊。

羅傑斯近半年的情緒與母隊包裝工的拉扯，雖然不算太灑狗血，但也稱得上NFL近期的一大連續劇了。從季後賽敗給海盜後表示「不確定自己未來」，到選秀前外界有消息指出他告訴隊友沒有意願留隊，到在球隊通訊軟體群組罵總管古登庫斯特（Brian Gutekunst）的謠傳，一天比一天精采。

我能理解羅傑斯近年累積的不滿，但我認為這一方面只是一種宣洩，同時也是種政治手段，急欲奪取對強隊更強大的掌控力與影響力。

先從上個球季開始說，國聯冠軍戰第四節剩下4分多鐘，包裝工23：31落後；逼近達陣區來到海盜8碼線，三次進攻未能得手，第四檔教練團選擇踢球，最後未能演出神奇逆轉，還被抄截吞敗。

雖然戰術指令頗有討論空間，但兩種戰術選擇，其實逆轉機率差不上太多；在比賽中，羅傑斯幾波進攻，也未能掌握布雷迪（Tom Brady）的失誤反擊。雖然情緒上必定有遺憾，但怪不得其他人。

再來談談被羅傑斯放話若不下台，球隊就留不住他的GM古登庫斯特。過去為球探出身的他，在2018賽季上位接任總管。在他不算長的任期內，對進攻組技術位置（skill position）的補強的確不算多。

比較稱得上可用之兵的，包括已離隊的明星近端鋒葛理翰（Jimmy Graham），現在還在隊中的近端鋒唐揚（Robert Tonyan），未被選秀親睞的接球員拉薩德（Allen Lazard）與二輪跑鋒狄倫（AJ Dillon）。

我認為古登庫斯特的操作合理但是不合情，畢竟在上個賽季，他為羅傑斯打造了平均水準之上的進攻鋒線。進攻端有跑鋒瓊斯（Aaron Jones）和接球員亞當斯（Davante Adams ）兩位明星球員頂著，自然不用大幅度招兵買馬。就攻守碼數上來看，上季包裝工的排名都在聯盟前段班，擁有不差的底氣。

但錯就錯在上季首輪選了四分衛洛夫（Jordan Love）；雖然羅傑斯38歲尋找接班人合理，但沒能給予進攻組足夠的補強，算是沒照顧好他的情緒；站在隊上第一把交椅，以及總管的的角度來看，雙方的操盤和憤怒皆合情合理。

不過我不認為羅傑斯會離隊，他的生涯與明星價值與象徵性，幾乎與綠灣畫上等號；此外野馬與突擊者等緋聞對象實力不及綠灣，奪冠機率較低，他應該不會想去。而且球員為上，我認為球團會先低頭。

季後賽 緋聞 GM

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