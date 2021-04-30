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NFL／想加薪？羅傑斯：在包裝工不開心

體育新聞組／綜合報導
羅傑斯對綠灣找四分衛新人很感冒。（路透）
羅傑斯對綠灣找四分衛新人很感冒。（路透）

「ESPN」記者舍夫特（Adam Schefter）報導，NFL綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）已通知球隊內部成員不想繼續效力。

報導描述羅傑斯「心懷不滿」，並指包裝工隊決定在去年第一輪選秀簽下四分衛洛夫（Jordan Love），是讓他最不滿的原因之一。

這篇報導在NFL選秀前幾個小時發布；包裝工隊握有第29順位選秀權。

自2005年在第一輪選秀出線後，羅傑斯就一直就為綠灣包裝工效力。他帶領球隊贏得一次超級盃，9度入選職業盃和3次獲選MVP，包括上季在37歲時獲得該獎項。

報導並沒有說羅傑斯考慮完全放棄美式足球，只說他在綠灣並不開心。

報導指出，包裝工隊總裁墨菲（Mark Murphy）、總經理古特肯斯特（Brian Gutekunst）和總教練拉弗萊（Matt LaFleur）在休賽期分別前往加州拜訪羅傑斯，說服他留下來。但報導指稱羅傑斯「尚未接受」。

據報導，包裝工也拒絕了舊金山49人隊和洛杉磯公羊隊的交易建議。

「NFL Network」報導，羅傑斯的經紀人在休賽期與綠灣討論合約問題，羅傑斯拒絕調整他的合約。根據報導，包裝工隊交易羅傑斯的機會為「零」，並「致力」與其達成交易。

羅傑斯在2018年簽下4年1.43億元合約，如今即將進入延長合約的第二年。他的薪資遠低於其他頂級四分衛，像是酋長隊的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、愛國者隊的華森（Deshaun Watson）和海鷹隊的威爾森（Russell Wilson）。

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