NFL專欄／拿了東山再起獎 史密斯說再見

史密斯日前宣布退休，他在上季的復出已跌破眾人眼鏡。（路透）

沒想到近期又迎來第三位中生代四分衛的退休 ，先前被華盛頓釋出的史密斯（Alex Smith）宣告掛靴，以年度東山再起獎（Comeback Player of the Year）為生涯收尾，寫下令人敬佩的篇章。

以一名選秀狀元來看，史密斯的生涯沒有奪下超級盃 冠軍、年度第一隊或進攻球員等殊榮，確實是有些缺憾。但在生涯末期演出歷史性的奇蹟大復活，比電影還要精采的劇情，讓人不佩服也難。

右腳脛骨骨折後傷口遭到感染，一度面臨截肢風險，經過17次手術與693天的復健才回到場上；上季先發六場拿下五勝，幫助華盛頓拿下睽違五年的東區冠軍。這樣的劇情，讓我想到紀錄片「後勁」中的前洋基 隊先發投手王建民。他承受肩膀傷勢後輾轉於小聯盟與獨立聯盟，耗時多年企圖向大聯盟舞台發起反攻，那種「再一球也好」的執著，我相信史密斯也是抱持同樣的心情，不願向現實低頭。

史密斯當然還能再打，休季期間我一度希望他到傑克森維爾美洲虎隊與過去合作過的教頭邁爾（Urban Meyer）聚首，協助幾乎篤定狀元的勞倫斯（Trevor Lawrence）成為一肩扛起球隊的四分衛。

沒機會再看到史密斯於場上傳球確實可惜，尤其是幾次季後賽表現尚可，卻以差距不大的比分惜敗，特別是2013賽季對小馬一戰；縱使傳出四次達陣沒被抄截，無奈28分的領先硬是44：45被逆轉，相當可惜。

儘管如此，他的生涯三次入選Pro Bowl明星賽，2017賽季Passer Rating全聯盟第一，也曾被選為NFL百大球員；生涯默默拿下99場勝利在所有選秀狀元四分衛中排第五，也是非常亮眼的成就。沒有驚人的數據，但卻是唯四曾單季達4000碼25達陣，且被抄截在五次以下的四分衛。

幫助球隊低調穩定拿下勝利，甚至打臉不希望他回歸的球團高層，以傳奇性的方式畫下句點的確也夠了。與同樣在今年休季結束生涯的瑞佛斯（Philip Rivers）皆以回春表現收尾，相信對球迷也是最棒的告別。