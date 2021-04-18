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NFL專欄／進名人堂？埃德爾曼還差一點

林育正
埃德爾曼季後賽表現亮眼，但距離名人堂可能還有一小段距離。（Getty Image）
埃德爾曼季後賽表現亮眼，但距離名人堂可能還有一小段距離。（Getty Image）

愛國者接球員埃德爾曼（Julian Edelman）光榮退役，他未來是否有機會進入名人堂，最近也成為熱議話題。很可惜，我認為他還差了一點。

廣義來說，名人堂成員具備時代意義的頂級球星。而「Bleacher Report」則是再將其細分為巔峰、生涯長度、該位置影響力以及整體價值四大項，做為評選的指標。

埃德爾曼的生涯相當精采，最讓我印象深刻的，當然是經典的「3：28」大逆轉；他身體騰空伸長了手臂，在失去重心的狀態下接到布雷迪（Tom Brady）被破壞的傳球，成功延續20：28的落後攻勢，不僅是扳平戰局的關鍵，更是該球季，甚至是超級盃史上相當讓人印象深刻的經典畫面之一。

埃德爾曼對我的啓發性也不亞於更大咖的球星。大學時為非強權的肯特州大（Kent State）四分衛，以第七輪232順位進入NFL。為求生存轉型接球員，勇於嘗試改變與承擔風險的態度讓人激賞。

做為布雷迪的搭檔，有三個球季接球碼數超過1000，奪下三座超級盃冠軍，以及超級盃MVP，更擁有上述騰空接球，以及trick play傳球達陣等關鍵表現，給人鮮明的記憶點，已是相當盡善盡美的生涯。

此外他也能把握與布雷迪合作的機會，縱使身材等體能條件不突出，仍繳出聯盟季後賽史上第二的1442碼，僅次傳奇球星萊斯（Jerry Rice）。

而且他的表現獲得同儕認同，幾次上榜每年球員互相票選的NFL Top 100球星之列，曾上看71名，顯現他的實力。

不過埃德爾曼雖然生涯長達12個球季，扣除受傷報銷也有11季，但在爭取名人堂選票上，仍有不少弱勢之處。

埃德爾曼的表現雖然可圈可點，季後賽表現不差，但生涯6822碼36達陣，在宰制力上還是稍嫌弱了一些，還稱不上「王牌」，恐還不算是具有強大代表性的球星。他在生涯長度上沒有問題，但巔峰相較之下稍弱，位置影響力也還不及將槽位接球手（Slot receiver）發揮到淋漓盡致的愛國者前輩威爾克（Wes Welker）。

他未曾入選過明星賽Pro Bowl以及年度All Pro第一或第二隊，便能證明球星與頂級球星仍有些差距。儘管如此，他依舊是相當難纏，讓一代球迷肅然起敬的球星。

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