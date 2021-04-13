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NFL／布雷迪前搭檔…埃德爾曼遭愛國者釋出 宣布退休

體育新聞組／綜合報導
愛國者隊埃德爾曼宣布退休。（Getty Images）
愛國者隊埃德爾曼宣布退休。（Getty Images）

NFL新英格蘭愛國者隊球員埃德爾曼（Julian Edelman）在被釋出後，立即宣布退休。在愛國者隊因體能不符需求而終止合約後，埃德爾曼12日透過社群媒體宣布退休。

來源：YouTube

NFL Network撰稿人拉波波特（Ian Rapoport）報導，下個月就35歲的埃德爾曼花了很長時間來改善膝蓋受傷狀況，但仍無法避免遭終止合約。

埃德爾曼在進入NFL之前從未擔任接球員，但事實證明他在這個位置的出色表現物超所值。埃德曼在肯特州立大學擔任四分衛，後來轉為接球手，於2009年選秀由新英格蘭在第7輪選中，隨即成為布雷迪（Tom Brady）的最佳拍檔，他的第一個賽季就接獲37次傳球，跑出359碼和1次達陣，然後在2013年成為新英格蘭進攻組的固定成員。在那年賽季他跑出生涯第一個1000碼，在1056碼中接獲105次傳球和6次達陣。

3個賽季後，埃德爾曼創下職涯最大的亮點，在第51屆超級盃空中抓下一個差點失誤的傳球，讓愛國者隊續命，最後在延長賽中擊敗亞特蘭大獵鷹隊。在第53屆超級盃與公羊隊的比賽中，他跑出141碼、接獲12次傳球，獲選當屆超級盃MVP。

從2009年至2019年，他與布雷迪合作無間，接獲599次傳球、跑出6507碼和36次達陣，同時幫助球隊奪下3個超級盃冠軍。但在布雷迪出走後，他2020年僅出戰6場比賽，接下21次傳球，跑出315碼，與新四分衛紐頓（Cam Newton）較難契合。

超級盃 新英格蘭 NFL

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