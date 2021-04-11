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NFL專欄／完美四分衛的組成方程式

林育正

NFL本季可能迎來四分衛大年，有傳球精準的傳統型四分衛瓊斯（Mac Jones），堪稱10年一見天才的勞倫斯（Trevor Lawrence），以及長傳與體能實力不俗的費爾茲（Justin  Fields）與威爾森（Zach Wilson）等新人。那在大家心中，理想的四分衛是什麼樣子呢？

雖然現今較過去有更多跑傳俱佳的「雙重威脅」（dual threat）四分衛，但不變的是憑藉清楚的腦袋，帶領球隊在對的時間，做出合適的決策將對手殺個措手不及。以下我綜合腦袋、手臂和身體素質，三方面選出我最欣賞的現役四分衛。

說到腦袋，不二人選當然是上個球季剛拿下生涯第七座冠軍的布雷迪（Tom Brady）了。擁有「史上最偉大球員」美稱，布雷迪沒有頂尖的體能條件，但腦袋冷靜，面對各種劣勢皆能從容應對，想到就讓人內心滂薄的「3：28」，成為超級盃史上最經典一役之一。

而近年社群媒體應用蓬勃，我們更能透過場邊互動，窺探布雷迪的堅毅性格。幾句名言包括上季季後賽晉級過程中，他對著大肆慶祝的隊友大喊：「你在幹嘛？我們還沒拿到冠軍呢！」

至於四分衛最重要的武器手臂，我的首選是酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。他不僅擁有絕佳的遠程長傳臂力，各種角度的側傳、不看人傳球以及低拋球，當傳球的技藝推向新高度，使防守球員防不慎防。

最讓人印象深刻的，絕對是在上季超級盃中遭受海盜隊壓迫，身體在空中騰起將球拋出，可惜隊友沒能接到，否則將是史上難得一見的好球。

馬霍姆斯強勁又靈活的手臂，改變了美式足球比賽，既華麗又兼具實用性，被稱為NFL的柯瑞（Stephen Curry）絕非浪得虛名。他上季傳球成功率上探生涯最佳的66.3%，場均316碼全聯盟第一。

最後身體素質方面，我首推比爾隊的艾倫（Josh Allen）。雖然海鷹隊的威爾森（Russell Wilson）讓對手防守球員頻頻撲空的敏捷性相當迷人，使得選擇非常困難。

但艾倫身材更為高大，196公分107公斤的身軀使他對抗性十足，且跑動較過去更加克制，時機選擇更為優秀，但依舊力量十足，場均嘗試6.4次衝球，每次推進4.1碼，8達陣在四分衛中第三，直接又暴力。

超級盃 社群媒體 NFL

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