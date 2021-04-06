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大學美足／把貓咪踢至腦部受損 田納西線衛引共憤

體育新聞組 / 綜合報導
比斯利。（取材自推特）
比斯利。（取材自推特）

把小貓咪當球踢，致大腦受損，一名美國田納西大學美式足球明星比斯利(Aaron Beasley)，由於涉嫌虐貓，不僅遭到警方調查，同時據最新消息，校方對他採以無限停賽的處分，讓他可能葬送大好前程。

一般人都很難承受美式足球員一腳，更何況是只有6個月大的小貓咪，這起事件是在日前一位名為絲嘉堡(Kaylee Scarbrough)的女性，在美國募款網站「gofundme」發起幫助自己貓咪的募款，她在網站陳述一件殘酷的事實，「我正要搬家出公寓，今天早上回到家時，看到我的6個月大的小貓藏在一個梳妝台下，不讓任何人觸摸牠。當我抱起牠時，牠尖叫著且不能走路。」

她說，「後來才發現，原來是來找我室友的男友打牠還踢了他，並將牠鎖在馬桶上，然後用尾巴將牠吊起。我們趕緊把「金塊」(貓咪名字)送到急診室，牠的腦部受損，未來將很難走路，牠的腎臟因大出血而被輸血，膀胱結血塊，目前正處於氧氣箱中。我為牠傷透了心，只希望我的寶貝(貓)一切都好。」

此文一出，立刻引起網友共憤，留言有的人捐錢，也有人留言大罵這位虐貓的球員。最後查出發文女性室女的男友，就是田納西大學美式足球線衛比斯利，名字一出，警方介入展開調查，而學校也承受不了各界壓力，於今天做出對比斯利無限期停賽的處分，來平息各界憤怒。

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