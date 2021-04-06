NFL／噴射機拚選秀 送走四分衛達諾德

噴射機隊放棄達諾德，寄望選秀新人。（美聯社）

根據多家媒體報導，紐約 噴射機隊已將四分衛達諾德（Sam Darnold）交易到卡羅來纳黑豹隊，換來2021年NFL 選秀的第六輪選秀權以及2022年第二輪和第四輪選秀權。

克蘭森大學（Clemson）四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）即將成為傑克遜維爾美洲虎隊2021年NFL選秀的第一順位，市場普遍預計噴射機隊將在第二順位選中楊百翰大學（BYU）四分衛威爾森（ZU Wilson）。威爾森在2020年大三時表現出色，傳球成功率超過73%，有33次成功傳球達陣，僅被攔截3次。

無論噴射機機在第二順位選擇威爾森或其他四分衛，都比達諾德高出一個順位。噴射機隊在2018年NFL選秀中以第三順位選中南加大 的達諾德。

23歲的達諾德在紐約表現掙扎。在1219次傳球中有729球成功，傳球距離8097碼，投出45次達陣，遭攔截39次。

他最好的賽季是2019年，傳球超過3000碼，在13場比賽中成功傳球超過60%。在達諾德首度領銜先發的那個賽季，噴射機隊戰績是7勝6負。

噴射機隊2020年競爭力嚴重下滑，限制了達諾德的表現。在缺乏有力的進攻組輔助下，達諾德遭攔截11次，只傳出9次達陣，平均每場傳球不到200碼。噴射機隊2020年戰績為2勝14負，因擊敗洛杉磯公羊隊和克利夫蘭布朗隊，將2021年選秀狀元籤讓給了美洲虎隊。