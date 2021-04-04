NFL專欄／傳球好心態佳 瓊斯未來可期

瓊斯體能條件普通但傳球神準，預計將在首輪被選中。（路透）

NFL 選秀再次迎來四分衛大年，而這次我最感興趣的，不是幾乎篤定成為狀元的「飄髮哥」勞倫斯（Trevor Lawrence），也不是臂力與體能極佳的威爾森（Zach Wilson）或費爾茲（Justin Fields），而是身體素質一般，但傳球神準的阿拉巴馬大學四分衛瓊斯（Mac Jones）。

這個世代的四分衛雙重威脅（dual threat）當道，但受到布里斯（Drew Brees）退休 ，與瓊斯率領阿拉巴馬奪冠，以及他入圍 海斯曼獎（Heisman Trophy）的影響，讓我更加期待他的表現。

沒錯，無法以雙腿撕裂對手防線的四分衛，的確有些老派且不夠sexy。但我相當期待看到，不以雙腿為延伸進攻的一大武器，走精準傳球的老派路線的新人，是否能在NFL殺出一片天。況且從酋長隊便可看出，有能力衝球的球隊，也不一定得大量仰賴地面攻勢。

雖然跑動能力一般，沒有鬼神般的超強臂力，但我認為瓊斯比賽的可看性不輸其他四分衛。他極佳的傳球觸感，精確的判斷能力以及優異的場上IQ，讓他能在大學得以一次又一次抓住不大的空檔獲得傳球達陣。

他的傳球機制甚至不如華森（DeShaun Watson）這種頂尖四分衛流暢，甚至有那麼一點生硬。他的40碼衝刺約4.68秒，深知自己跑不快，甚至能自嘲，為相當正向的心態。綜觀各種條件，他甚至被評為這一梯最為「Pro Ready」的四分衛。

但私底下，瓊斯也擁有極為競爭的一面。高中被評為「三星」的他，最初根本沒被登錄在球員評比網站中。當時他便直接透過推特找到了「Rivals」網站的分析師伍馬克（Woody Wommack）詢問如何創立個人檔案。

「他會截圖其他的球員排名傳給我問道：『你覺得這傢伙比我還強？真的假的？』」伍馬克回憶道，「他甚至持續這麼做。」

瓊斯過去雖然不認為能在東南聯盟成功，但個性堅定的他仍執意從原本承諾加入的肯塔基大學，換到強度極高的東南聯盟加入阿拉巴馬，換取被看見的機會。並且埋頭苦幹，2020球季繳出77.4%傳球成功率，41達陣僅4次被抄截4500碼，以及全國冠軍的成績。

「我總是對自己充滿信心，但我不會想太多我要參加選秀的事。我為我的一席之地努力奮戰，專注自我提升；我進步了很多，一切都是靠自己的努力得來的。」

我想身為一個平凡人，瓊斯以個性定錨了他的高度，我看好他能在NFL有個位子。