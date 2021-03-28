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NFL專欄／格林轉戰紅雀 有望迎第二春

林育正
明星接球員格林簽約紅雀，期望開啟生涯第二春。（Getty Images）
明星接球員格林簽約紅雀，期望開啟生涯第二春。（Getty Images）

亞利桑納紅雀的季外操作繼簽下三獲最佳防守球員的瓦特（J.J Watt）後再度引發話題，由於急需第二號接球員，選擇簽下已32歲曾連續七個球季入選明星賽的32歲老將接球員格林（A.J Green）再讓人眼睛為之一亮。

過去為辛辛那提孟加拉虎仰賴的長程武器，格林因腳踝傷勢缺席整個2019賽季，2020賽季復出繳出523碼兩達陣的成績，距離最長的一次接球推進僅33碼。

不過來到紅雀，他的站位預計在現今聯盟最強接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）的另外一側；對於一位急欲再度證明自己身手與身價的老將來說，這樣的開始，再加上總值800萬元，保證薪資600萬的一年合約，可說是價碼與陣容都極為誘人的條件，得以讓他在較少的壓力下找回自己。

格林來到強度不算差的國聯西區戰場，也讓對戰頗有看頭；公羊隊引以為傲的二線陣容仍有聯盟頭號角衛蘭姆西（Jalen Ramsey）坐鎮，但走了角衛希爾（Troy Hill）與強森（John Johnson）；海應則是沒能留下後LOB時代的代表性角衛葛瑞芬（Shaquill Griffin），給了格林趁勢表現的機會。

再者強化接球陣容後，我認為也將同時提升紅雀四分衛穆雷（Kyler Murray）的傳球表現空間，幫助他減少過多跑動，更加專注在原本就不差的長傳上。

綜合各方條件，目前的整體環境將對格林相當友善，相信也是他選擇來到亞利桑納的原因。而且我相信他的油箱還有燃料，接下來他能展現出多接近全盛時期的力量，就得仰賴他自己的鬥志了。

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