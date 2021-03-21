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NFL專欄／布里斯再見 老派經典落幕

林育正
聖徒四分衛布里斯宣告退休，生涯奪下一次超級盃冠軍，獨缺MVP頭銜。（路透）
聖徒四分衛布里斯宣告退休，生涯奪下一次超級盃冠軍，獨缺MVP頭銜。（路透）

其實我原先希望布里斯（Drew Brees）能再打一季的，我還想看的精準傳球，還有與布雷迪（Tom Brady）的達陣大戰。但其實到了球季結束，她的太太透露他忍著嚴重的傷勢熬過球季後，我認為自己也許有些強求，是說謝謝和再見的時候了。

說真的，雖然喜歡看聖徒隊比賽，但我稱不上什麼鐵粉，甚至會在防守組出包變成「海報」時笑出來。但布里斯的存在總是讓人期待，寬闊的視野與精準的傳球不知道何時會抓住防守空隙趁虛而入，而且不太需要害怕被抄截。鮮少四分衛能真正在看球時給人這種，手拿啤酒安穩靠在沙發上的安定感。

全盛時期他的節奏與手感，造就精準、幅度與球速恰到好處的傳球，看了讓人相當舒暢。在率領聖徒奪冠的2009賽季，他以節奏極佳的連續短傳攻勢，率領聖徒逆轉曼寧（Peyton Manning）領軍的小馬，全場未拚長傳。

以現今的角度來看雖然可能不夠刺激，但他的效率以及如節拍器般的節奏掌控，對我來說似乎是種老派的經典，穩才是王道。

很少有球員的生涯能像布雷迪一般盡善盡美，42歲的布里斯雖然兩次獲得年度最佳進攻球員，可惜生涯未曾獲頒MVP，但仍為後輩四分衛樹立了相當高的標準。

七季傳球碼數最多，四季最多傳球達陣，生涯史上最多80358碼，571達陣名列第二，五季傳球超過5000碼，七季傳球成功率破70%，皆是難以突破的成就。

不過在幾個月前季後賽敗給海盜後，失落的布里斯以高舉的拳頭向我們致意，現在更深刻了解，超級英雄也是需要脫下戰袍的。

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