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NFL／敲定11年轉播權 NFL千億入袋

體育新聞組／綜合報導
NFL的最新轉播合約總值超過1000億元。（美聯社）
NFL的最新轉播合約總值超過1000億元。（美聯社）

NFL與轉播單位完成續簽11年的授權合約，有效期直到2033年，總價超過1000億元。

聯盟宣布將與所有現有轉播合作夥伴續訂電視轉播權，並新增亞馬遜Prime Video為「周四夜足球」獨家轉播合作夥伴。這是串流媒體服務首次負責轉播完整賽事。知情人士透露，亞馬遜為此未來11年每年支付約10億元。

知情人士指出，ViacomCBS、福斯和擁有NBCUniversal的康卡斯特（Comcast）每年的轉播權利金都超過20億元，而擁有ESPN和ABC的迪士尼將年付約27億元。依此計算，NFL的新協議預計將超過1000億元，這是所有職業運動聯盟媒體合約最高金額。

ViacomCBS的合約金額為每年21億元，NBCUniversal則是約20億元，為所有媒體中最低，但增幅最高。

福斯也將為這項新合約支付超過20億元，但由於放棄「周四夜足球」節目，可以省下6.6億元。

迪士尼也將支付更多費用以爭取更多NFL轉播，包括從2022年起每年獨家轉播國際賽。根據合約，ESPN保有「周一夜足球」節目，並有權在其ABC電視網播出兩年超級盃比賽。NFL表示，迪士尼可以在所屬串流媒體ESPN+上重播ABC和ESPN播出的所有NFL比賽。

NFL 迪士尼 足球

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