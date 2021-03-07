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NFL專欄／紅雀靠瓦特衝天？沒那麼容易

林育正
瓦特重磅加盟紅雀，讓競爭激烈的國聯西區更有看頭。（Getty Images）
瓦特重磅加盟紅雀，讓競爭激烈的國聯西區更有看頭。（Getty Images）

三度榮獲年度最佳防守球員，五次入選年度第一隊的防守邊鋒瓦特（JJ Watt）重磅加盟紅雀隊；32歲的他無疑是為了衝擊冠軍而去，而紅雀隊也是近年頗有進步的潛力股，但瓦特能如願奪冠嗎？我喜歡紅雀隊，但不算太看好。

德州人老隊友，最頂尖接球員之一的霍普金斯（DeAndre Hopkins）重新聚首，瓦特說道：「我們還有未完成的目標。」；談到年輕潛力無窮的紅雀，他直指生涯將邁入第三年的四分衛莫瑞（Kyler Murray）「我相信你。」

不知道莫瑞聽到這番恭維，壓力會不會破表？紅雀進攻可看性十足，衝球攻勢在莫瑞滑溜的腳步加持下，場均139.8碼排第七，每次衝球4.8碼排第八。雖然數據看起來漂亮，我不樂見碼數過度集中在莫瑞身上，跑鋒表現必須更加強勢。

當然除了跑鋒外，陣中雖有最強接球員，但紅雀仍需要一位更強力的第二號接球員。柯爾克（Christian Kirk）偶有佳作，但整體火侯仍嫌不足。

紅雀在上個球季，壓迫對手四分衛能力排在聯盟前段班；根據Sports Info Solutions統計，在擒殺好手瓊斯（Chandler Jones）報銷後，壓迫比例仍排第12。

瓦特加入紅雀後，可能免於遭雙人包夾，與瓊斯將戰力極大化，使對手四分衛和進攻鋒線疲於奔命，原本單季48次擒殺排第四的衝傳將更為可怕。

但最重要的，是紅雀的贏球能力與底氣不足。上季第八周輪空後，紅雀教練團未能有效調整，下半季吞下六場敗仗，最終以8勝8敗作收未能晉級季後賽讓人無法接受。

而八場敗仗中，有三戰在第四節遭到逆轉；綜觀整季16場比賽的第四節得分，紅雀僅以101：92優於對手，以賽程強度來看，談不上有太大宰制力。

年輕有潛力的紅雀在不管進攻防守，在關鍵時刻的防守強度和漏人等小細節有待加強，尚未展現出足夠的宰制力，讓對手較容易成功執行戰術。此外對手每次跑陣平均能跑4.6碼，防跑只排在第24也是一大傷害。

紅雀球賽精采潛力無窮，但要在瓦特的兩年合約期間奪冠，我不認為能這麼快。

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