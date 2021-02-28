NFL／布雷迪為何當海盜？教頭：挑戰大曼寧紀錄

布雷迪離開愛國者加入海盜的原因至今仍眾說紛紜。（路透）

傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）離開效力20年奪下六座冠軍的愛國者，加入海盜隊的真正原因始終不為人所知，不過海盜四分衛教練克斯特森 （Clyde Christensen）表示，背後原因來自他的一大勁敵，傳奇四分衛曼寧（Peyton Manning）。

布雷迪一整季下來，並未說明加入海盜的原因，因此外界有眾多揣測。有人認為他與愛國者總教練比利契克（ Bill Belichick）不合，而海盜總教練亞里安斯（Bruce Arians）曾說，布雷迪希望在生涯嘗試些不一樣的。克斯特森日前受邀上哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）廣播節目「柴克格布秀」（Zach Gelb Show）透露，布雷迪離開愛國者其中一個原因，就是為了追上勁敵曼寧，生涯在第二支球隊拿下超級盃 冠軍。

「我最初遇見他時，這是原因之一。他說挑戰曼寧在丹佛完成的成就，會非常有意思，我想這激發了他的鬥志；『我想看看到其他球隊是不是也能奪冠。』」克斯特森透露。

曼寧生涯效力小馬14個球季奪下一冠後，因受傷歷經頸部手術離隊，生涯最後四年加入野馬再奪一冠。

克斯特森還說：「我真的認為這樣的挑戰對他個人而言別具意義，待在一支球隊20年是很長一段時間，有時候需要做出點改變。他提過好幾次，能挑戰曼寧會非常有趣。」

為海盜奪下冠軍後，布雷迪加入曼寧的行列，成為NFL 唯二為兩支不同球隊在超級盃先發並且奪冠的四分衛。

曼寧2015賽季退休 時，生涯累計539次傳球達陣排在史上第一；但現在紀錄保持者為布雷迪的581次。