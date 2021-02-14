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這些「GOAT」各擅勝場！

林育正
布雷迪拿下第七座超級盃冠軍，更加鞏固歷史地位。（Getty Image）
布雷迪拿下第七座超級盃冠軍，更加鞏固歷史地位。（Getty Image）

●明星四分衛布雷迪（Tom Brady）轉戰海盜第一年就率隊奪下超級盃冠軍，同時也是個人生涯第七冠後，再度掀起誰才是體壇最偉大球星的話題。而我也藉此思考，什麼才是「GOAT」的必備條件？我認為必須具備領導能力，還有關鍵時刻挺身而出的大顆心臟；此外制霸的實力與時代意義更是不可或缺的條件。

●布雷迪 有大心臟

說到大顆心臟與求勝意志，自然先想到布雷迪。身為世界最複雜球類運動的指揮官，他的腦袋和場下付出的努力不用多說。生涯10次打進超級盃抱回七冠，勝率也是夠驚人了；尤其是幾年前3：28的逆境下逆轉隼鷹，更是歷史事件等級的驚人表現。

所到之處皆能贏球，他屢屢怒吼、喊話，超級盃前夕甚至連日傳簡訊激勵隊友的行徑，也是領導能力的最大顯現。布雷迪面對落後場面時的銳利眼神，總讓人敬畏也畏懼。

喬丹 體壇資產

談到個性，我也相當欣賞「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）徹底擊潰對手的強烈企圖，和在「The Flu Game」拿命去拚的狼性。

不過喬丹的時代意義與影響力更是難以取代的體壇與文化資產，不僅是六冠的成就，他的經典吐舌與跳投讓人爭相模仿，「Jumpman」商標幾乎成為世界最具識別性的符號之一。喬丹不只是運動員，退休後仍是一種信仰。

●費德勒 宰制力驚人

若說到宰制賽場的能力，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是我心中的代表人物。由於職業網球必須先贏球累積積分，隔年保分的特性，讓世界第一總周數310周，連續237周都是史上第一，證明了費德勒的宰制力。

此外網球單淘汰賽制讓大滿貫冠軍得連贏7場，使他的20冠與溫網和美網各拿5連霸，且其中還有四年重疊更顯高難度。

當然各運動性質差異甚大；個人運動如網球無隊友奧援，必須培養孤軍奮戰的強健心態；但美式足球等團隊運動，不僅要球技好，還得要會激勵隊友培養化學效應才能贏球，此外還有各時代球風、對手、裁判、運氣等難以掌控的因素，讓體壇要選出唯一「史上最偉大」難度非常高，也永遠是沒有答案的議論。

但幸運的是，這一代球迷不管是喜歡那一種運動，都能看見各領域的GOAT已無遺憾。

喬丹 超級盃 足球

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