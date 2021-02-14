超級盃2屆冠軍霍根 重拾袋棍球

兩次獲得超級盃冠軍的霍根重回老本行，參加袋棍球聯盟選秀。（Getty Image）

在NFL 征戰八個球季，還曾幫助愛國者兩度拿下超級盃 冠軍的33歲接球員霍根（Chris Hogan）突然宣布回歸老本行，將參加頂級袋棍球聯盟（Premier Lacrosse League）的選秀。

霍根靠著優異的袋棍球表現獲得賓州州立大學（Penn State）招募，大三球季更攻進29個進球，還獲選為隊長。畢業後他到莫斯大學（Monmouth University）打了一年美式足球，才開始NFL生涯。

他生涯顛峰出現在2016至2018球季，2016賽季曾繳出單季680碼，2017賽季則是接到五達陣；這期間他也幫助愛國者奪下第51屆與第53屆超級盃冠軍。

近兩個球季，他分別效力黑豹與噴射機，但2020賽季五場比賽僅繳出118碼，就因腳踝扭傷被放入傷兵名單。而他的合約，也在2020球季後結束。

2019年接受美國 袋棍球雜誌（ US Lacrosse Magazine）訪問，他表示「絕對」有興趣再次重拾球桿。而且據傳他在2018年，就已入股頂級袋棍球聯盟。

而他在2月13日於推特上表示，將投入3月的選秀，他說：「我與頂級袋棍球聯賽簽約，很多人知道，袋棍球是我的起點，很開心我將與世界最強的好手競爭一席之地。」

不過霍根目前尚未宣布正式從NFL退休。