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NFL／布雷迪曾是「強打捕手」 差點一腳踏進MLB

記者藍宗標／綜合報導
布雷迪曾在大聯盟選秀會被挑中，最後選擇美式足球達到生涯顛峰。（美聯社）
布雷迪曾在大聯盟選秀會被挑中，最後選擇美式足球達到生涯顛峰。（美聯社）

不同世代的兩大四分衛7日在NFL超級盃對決，坦帕灣海盜隊43歲名將布雷迪（Tom Brady）主宰戰場，讓小他18歲的堪薩斯市酋長隊馬霍姆斯（Patrick Mahomes）淪為配角，海盜終場31：9獲勝；值得一提的是，這兩位運動奇才都曾在大聯盟選秀會被挑中，最後選擇美式足球達到生涯顛峰。

美國媒體CBS指出，這兩人最初如果選定大聯盟發展，也許有機會在世界大賽亮相也說不定。

布雷迪高中時期打過兩年棒球校隊，以捕手身分留下打擊率3成11、全壘打8支、打點44分的成績，1995年大聯盟選秀會被蒙特婁博覽會隊在第18輪選中，後來決定拿密西根大學提供的美式足球獎學金升學，走上另一條路。

布雷迪加盟新英格蘭愛國者隊後，曾經造訪波士頓紅襪隊主場芬威球場，在賽前練習時把球轟上右外野看台，讓紅襪球員對這名左打印象深刻。

前博覽會球探休斯（ John Hughes）認為，布雷迪有棒球天賦、絕佳體格，第18輪才被挑中，是因所有人都知道很難簽到手，他絕對擁有第2輪的實力。

馬霍姆斯投過16K無安打比賽

布雷迪參加大聯盟選秀那一年，馬霍姆斯才剛出生，這位出身棒球世家的好手，父親派特（Pat Mahomes）在大聯盟打過11年，他從小就在各球團玩樂，也打過三級棒球，在2014年大聯盟選秀會第37輪被底特律老虎隊選走。

馬霍姆斯並未加盟老虎，決定升上德州理工大學，如今已被喻為布雷迪的接班人。

馬霍姆斯青棒時期，最快球速就有94、95英里，還投過16K無安打比賽，也因臂力過人，被評為出色外野手；前老虎球探葛瑞夫（Tim Grieve）認為，馬霍姆斯是他看過最好的三棲運動好手，若在大聯盟可能是中外野手、第3棒角色，不管選擇什麼運動事業，都會有相當不錯的表現。

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