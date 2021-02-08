NFL／鎖死馬霍姆斯 海盜防守組建功

巴瑞特（右）對馬霍姆斯（左）送出擒殺。（Getty Images）

海盜以31比9擊敗進攻超強的酋長奪下第55屆超級盃 冠軍，雖然布雷迪（Tom Brady）獲頒超級盃冠軍，但酋長四分為馬霍姆斯（Patrick Mahomes）啞火無法發揮預期火力，海盜防守組可說是隱形功臣。

馬霍姆斯本戰面臨壓迫多達29次，是在超級盃遭逢最大壓力的四分衛；相較之下布雷迪僅被壓迫四次，是他10次超級盃中最少的一次。

海盜隊靠著防守截鋒恩達馬孔蘇（Ndamukong Suh）、維亞（Vita Vea）等人從中路壓迫，巴瑞特 （Shaquil Barrett）和皮耶保羅（Jason Pierre-Paul）自外側施壓，雖然全隊送出三次擒殺看起來不算太多次，但頻頻衝破酋長隊口袋，讓馬霍姆斯連站穩傳球都沒辦法；本戰他僅僅49傳26次成功。

而安全衛溫菲爾德（Antoine Winfield）與內線衛懷特（Devin White）也送出抄截擋下進攻。雖然馬霍姆斯面對四分衛突擊頗有心得，包括季後賽 一共17達陣沒有抄截，傳球成功率高達70.9%；但本戰海盜的突襲使他傳球成功率驟降，也是一大關鍵。