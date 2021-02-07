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NFL／海盜vs.酋長 天王對決接班人

編譯林育正／綜合報導
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）

第55屆超級盃堪稱是天王與接班人的偉大對決，將在2月7日6點半於佛羅里達州坦帕開戰。海盜由號稱史上最偉大的「GOAT」布雷迪（Tom Brady）率領晉級，成為史上第一次能在主場出戰超級盃的球隊。

但布雷迪能否拿下第七枚冠軍戒指躍升史上第一，得看隊友如何對付號稱「Baby GOAT」的酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。

布雷迪穩健，大比分落後仍能不動聲色應戰；馬霍姆斯心臟不僅同樣大顆，更有超人般的體能幫助他的傳球毫無死角。生涯第四個球季，他就已收下達陣王、MVP、超級盃冠軍和超級盃等獎項，未來將挑戰接班布雷迪的「史上最偉大」地位。

讓球迷夢寐以求的史上最偉大球星與其接班人的對決，發生在布雷迪轉戰海盜第一個球季，相信讓不少人又驚又喜。這也是第一次超級盃先發四分衛，都手握超級盃MVP與MVP；也是第一次由前兩屆的冠軍四分衛對決。

酋長由總教練瑞德（Andy Reid）領軍，戰術多變可看性超高，進攻與防守的變陣常讓對手防不慎防，也為球迷帶來驚奇。瑞德不愛在公開場合責備球員，總是將責任一肩扛起，因此獲得子弟兵愛戴，堪稱是最能激發球員潛力的教頭。酋長不僅進攻火力旺盛，防守端突擊四分衛的比例更達38.95%排聯盟第四。

海盜總教練亞里安斯（Bruce Arians）嚴厲，球員表現不如預期也毫不掩飾內心情緒。他秉持「愛拚才會贏」 ‘’No Risk it, No Biscuit ‘’的執教風格，戰術大膽，因此布雷迪本季也嘗試不少長傳。海盜本戰可能落居下風，因此亞里安斯會冒險端出什麼戰術卻讓人相當期待。

馬霍姆斯堪稱當代最強四分衛。（Getty Image）
馬霍姆斯堪稱當代最強四分衛。（Getty Image）

佛羅里達州

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