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NFL／招數千變萬化 酋長進攻火力旺

編譯林育正／綜合報導
酋長外接手希爾速度極快，為最具威脅的長城武器。（Getty Image）
酋長外接手希爾速度極快，為最具威脅的長城武器。（Getty Image）

酋長戰術假動作多，讓對手眼花撩亂，「跑傳選擇」（RPO）與「假跑真傳」（Play Action）運用自如；四分衛馬霍姆斯擁有絕佳跑動能力與超強臂力，不怕對手壓迫，長程目標希爾（Tyreek Hill）跑動與速度不在話下，接球後的推進更以變速與側向移位，讓對手彷彿踩到肥皂般難以跟上；邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）身軀高大，但有不輸外接手的靈活腳步，配上他的體型優勢，在中距離相當難防。

酋長以伊萊爾（Clyde Edwards-Helaire）與威廉斯（Darrell Williams）的路面進攻表現尚可，但讓對手必須嚴加提防的，是希爾或哈蒙德（Mecole Hardman）兩位飛快的接球員突然移位，來到進攻鋒線後拿球，再靠著隊友開路突破。

布雷迪擁有兼具身材與速度的眾多接球武器，但不擅長面對四分衛突襲，因此酋長防守鋒線瓊斯（Chris Jones）與克拉克（Frank Clark）肩負壓縮布雷迪傳球時間的重責大任。此外酋長防線能否守住海盜地面進攻，也是影響海盜空中進攻的關鍵。

而在二線，本季例行賽演出六抄截的安全衛馬修（Tyrann Mathieu）將是最關鍵的人物；此外擒抱數領先酋長全隊的安全衛索倫森（Daniel Sorensen）雖然被傳球成功率高出七成，但在酋長不斷變陣的防守中，他時而守深，時而支援守淺，更能突襲四分衛，是值得關注的活棋。

威廉

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