NFL／防守鋒線強 海盜擅抓對手失誤

皮耶保羅（中）的擒殺將是海盜關鍵戰力。（Getty Image）

儘管超級盃大多數人看好酋長將完成二連霸，但有六冠在手，經歷過無數逆轉的布雷迪在陣，別說不可能。本季例行賽布雷迪只要進入紅區，36達陣沒被抄截，長傳也在下半季漸入佳境。不過在國聯冠軍賽，卻被抄截三次；因此他的長傳能否與伊凡斯（Mike Evans）、古德溫（Chris Godwin）與米勒（Scotty Miller）等合拍，將是能否跟上酋長進攻的最重要因素。

但在防守端，海盜二線面臨安全衛懷海德（Jordan Whitehead）與溫菲爾德（Antoine Winfield）都有傷在身，可能不在最佳狀態，屆時預計將非常辛苦，酋長有一定機會轟下高比分。

海盜過去幾戰，皆能有效把握對手失誤轉換成得分；因此面對進攻火力超旺盛的酋長，得分效率可能不比對手的情況下，製造失誤可能是少數能逆轉劣勢的機會。其中角衛莫菲邦廷（Sean Murphy-Bunting）季後賽 表現強勢，連三戰演出抄截，就看他能否延續火燙狀態。

雖然馬霍姆斯能以極快速度出手傳球，且被不怕突襲戰術，但酋長進攻鋒線先發右截鋒施瓦茲（Mitchell Schwartz）和左截鋒費雪（Eric Fisher）都將受傷缺陣，屆時重點將是擒殺好手皮耶保羅（Jason Pierre-Paul）與巴瑞特 （Shaq Barrett）在防守鋒線大將維亞（Vita Vea）回歸從中路發起衝擊之際，從邊線壓迫馬霍姆斯。若能有效打擊，將使酋長陷入苦戰。