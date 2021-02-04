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超級盃／賭資上看43億 黃牛票暴跌至5千元

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超級盃／賭資上看43億 黃牛票暴跌至5千元

記者顏伶如／綜合報導
超級盃年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。(路透)
超級盃年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。(路透)

即將於7日在佛羅里達州坦帕(Tampa)登場的職業美式足球聯盟(NFL)第55屆超級盃(Super Bowl)年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。前往現場看球的門票，近來則出現大起大落，超級盃球賽門票向來是各種體育比賽當中最昂貴的，但最便宜區域的黃牛票，已從上周的1萬1000元，跌到本周的5000元。

美國博彩協會(American Gaming Association)表示，這場堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs)與坦帕灣海盜(Tampa Bay Buccaneers)之間的比賽，估計將有2320萬人下注，總計下注金額上看43億元，其中有720萬人將透過網路博弈下單。

美國博彩協會主席兼執行長米勒(Bill Miller)表示，今年超級盃將成為美國體育博彩歷史上，合法下注的最大規模單一賽事。

運動博弈網站FanDuel執行長金恩(Matt King)4日接受CNBC新聞頻道專訪時說，這個現象更加證實體育博彩一直普遍存在於美國社會。他指出，越來越多州允許體育博彩合法化之後，市場成長幅度驚人，因為「我們正在吸納來自非法博彩的市場」。

根據統計，體育博彩目前在全美20州已經合法，許多博彩公司這個月才剛加訴維吉尼亞州市場。在2020年當中，許多博彩公司紛紛為自家手機應用程式打廣告，全力搶攻體育博彩的合法市場大餅。

廣告宣傳調查公司MediaRadar指出，根據來自電視、網路以及平面媒體的廣告數據統計，FanDuel、DraftKings與Bet365在過去一年裡，共計耗資2億元大打廣告，吸引客戶。

體育博彩愛好者密切關注超級盃的此時，某些奇特個案接連傳出。

DraftKings指出，一名德州男子特地搭飛機到科羅拉多州，下注346萬元押目前被認為處於劣勢的坦帕灣海盜勝出或只輸3分。根據DraftKings遊戲規則，如果最終比賽結果確如這名男子押住，他將拿回346萬元，另外拿到DraftKings給他的274萬彩金。BetMGM博彩網站指出，有一名玩家下注230萬元押坦帕灣海盜勝出。

對於超級盃門票價格暴跌，售票機構Gametime娛樂行銷副總監古瑞安(Jeff Gurian)對CNBC網站指出，先前價格居高不下，反映了初期的市場需求以及對於供應量的不確定，「但可能因為價格過高，把民眾都嚇跑了」。

超級盃年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。(路透)
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美國 維吉尼亞州 足球

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