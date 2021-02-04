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NFL／超級盃將擺3萬張人形立牌 史上最少進場觀眾數

體育新聞組 / 綜合報導
NFL宣布超級盃將會限制球迷進場人數，僅開放2萬5000人。(路透)
NFL宣布超級盃將會限制球迷進場人數，僅開放2萬5000人。(路透)

一年一度的超級盃邁入第55屆，將於周末正式點燃戰火，將由坦帕灣海盜對戰堪薩斯酋長，不過美國疫情仍然嚴峻，NFL也宣布將會限制球迷進場人數，僅開放2萬5000人進場，而為了不讓球場顯得空蕩蕩，NFL也將效仿MLB，將在觀眾席擺上3萬張人形立牌。

儘管疫情未有衰退跡象，但本季NFL未有一場賽事被迫取消，得歸功於球員及球迷極力遵守安全協議，而NFL也決定開放2萬5000人進場觀看超級盃，也將會是史上最少現場觀眾數的超級盃賽事。

NFL主席古德爾（Roger Goodell）也在上周宣布，現場2萬5000位觀眾當中，將有7500位接種過疫苗的醫護人員，而允許球迷進場的計畫是根據美國疾病管制中心（CDC）、當地衛生局、醫院及醫療系統的意見所做出的決定。

而這場眾所矚目的超級盃可說是「世紀對決」之戰，離開效力19年的愛國者，43歲傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady) 轉投海盜後，率領球隊睽違18年後再闖超級盃，將對決衛冕軍酋長，而陣中也有史上最年輕超級盃MVP的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）坐鎮，備受球迷關注。

馬霍姆斯（左）及布雷迪將在超級盃掀起一場「世紀對決」。 (美聯社)
馬霍姆斯（左）及布雷迪將在超級盃掀起一場「世紀對決」。 (美聯社)

NFL 美國 疫情

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