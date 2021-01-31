NFL／四分衛換人…高夫再見 史戴佛德當公羊

公羊四分衛高夫表現平平被交易至獅隊，迎來新四分衛史戴佛德。（路透）

洛杉磯 公羊四分衛高夫（Jared Goff）近兩季表現平平，被球團以兩個首輪選秀籤與一個三輪籤一同打包給底特律獅隊，換來四分衛史戴佛德（Matthew Stafford）。

獅隊送出史戴佛德，換來高夫和2022、2023的首輪籤，以及2021年的三輪籤。史戴佛德本季傳出4084碼，26達陣和10抄截，生涯12個球季率領獅隊演出31次第四節逆轉。

高夫的新人合約到2020賽季結束，不過在2019年他提前簽下4年1億3400萬的延長合約，因此合約到2024賽季後才結束。

不過公羊總管史尼德（Les Snead）與總教練麥克維先前受訪，都沒鬆口表示高夫將是下一季的先發四分衛，因此交易傳聞滿天飛。此外也有流言指出，麥可維與高夫的關係已惡化。

高夫雖然2018賽季曾率隊勇奪國聯冠軍隊闖進超級盃，例行賽也傳出32次達陣，但他近兩季表現平平，本季傳出3952碼排第14，20達陣僅排第19；雖然公羊在防守端表現出色，但場均得分只排第22。

如今公羊和獅隊交易成定局，公羊球團將吃下下個球季剩餘的2220萬元保證薪資，再加上新四分衛的薪水。