NFL專欄／海盜防守悍將 季後賽大驚奇

海盜角衛莫菲邦廷（左）季後賽連三場抄截，成為防守組一大亮點。（Getty Image）

雖然許多人愛虧海盜防守二線丟了很多碼數，但他們在季後賽 卻打出驚奇；安全衛懷海德（Jordan White）在國聯冠軍賽製造包裝工兩次掉球，角衛莫菲邦廷（Sean Murphy-Bunting）季後賽三戰全有抄截演出，證明了他們是足以左右勝敗的武器。

莫菲邦廷的好表現，讓他成為近10年第三位，罕見在單一賽季的季後賽，收穫三次抄截的球員。而且在他抄截奪回球權後，海盜剛好都能在下一波進攻取得達陣，貢獻不輸防守端表現最搶眼的Front 7。

在幾次抄截中，能發現他對執行戰術的專注，以及穩健的表現。對華盛頓一役，莫菲邦廷在區域防守中負責短碼數的區域；他邊後退邊緊盯四分衛，雖然不是對準離他距離最近的目標，但他依舊抓住機會迅速攔截。

對決聖徒一戰，他先以雙手干擾頂尖接球員湯瑪斯（Michael Thomas）啟動，再緊緊貼著他；湯瑪斯沒能即時擺脫，因此布里斯（Drew Brees）的拋球過來，也只能成為他的囊中物。

對包裝工莫菲邦廷緊跟拉薩德（Allen Lazard）；技術面最困難的部分在於，拉薩德的減速和變向沒能將他甩開。雖然動作遊走犯規邊緣，但莫菲邦廷在拉薩德企圖變向時，仍將手擺在他身上，藉此在觀察四分衛的零點幾秒之際，掌握他的動向，甚至拉著他逼他減速。

羅傑斯（Aaron Rodgers）選擇快傳而未將球吊過防守球員，讓卡住有利位置的莫菲邦廷輕鬆將球接下。

莫菲邦廷的幾次抄截讓人看到他黏人、難纏且穩健的一面，三次抄截絕非僥倖，屆時他能否干擾馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的傳球選擇，將是超級盃的一大看點。

另外一位後場關鍵人物，則是安全衛懷海德，他對包裝工兩次讓瓊斯（Aaron Jones）掉球，成為第50屆超級盃的米勒（Von Miller）以來，第一位在季後賽單場製造超過一次掉球的球員。

下半場瓊斯在第三檔進攻自進攻陣形右側溜到左側接球，懷海德即時發現，以肩膀啟動強力衝擊，球直接噴飛，下一檔進攻海盜隨即達陣。另一次對上瓊斯，懷海德以重心極低的紮實衝撞，更讓他在空中翻了一圈，強硬的球風讓人看得直呼過癮。

可惜懷海德在對包裝工的國聯冠軍賽肩膀受傷離場，預計要等到超級盃倒數一周內才能恢復練習，若情況許可他將帶傷上陣。