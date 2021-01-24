NFL／復仇布雷迪 羅傑斯須有新武器

包裝工四分衛羅傑斯本季狀態火燙為MVP最大熱門，企圖奪下生涯第二座超級盃冠軍。（路透）

NFL將在24日接連進行兩場聯盟冠軍賽，國聯包裝工的羅傑斯（Aaron Rodhers）和海盜布雷迪（Tom Brady）兩位名人堂級四分衛將上演眾所矚目的「雙12」對決；美聯酋長迎戰比爾，將由從腦震盪傷勢康復的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）對上同樣擁有超強臂力的艾倫（Josh Allen）。

包裝工本季進功效率高，但在例行賽被海盜慘電。包裝工本戰的重點將在活絡瓊斯（Aaron Jones）的地面攻勢，並運用假給真傳，找到傳球空間，並讓羅傑斯找到節奏。

包裝工也必須擋住海盜凶猛的衝傳，屆時頭號接球員亞當斯（Davante Adams）勢必遭到嚴防，找到其他武器將是一大關鍵。

相較之下，海盜的重點就在於先擋住包裝工的地面進攻。而且海盜總教練亞里安斯（Bruce Arians）職教生涯從小馬、紅雀到海盜，對付包裝工相當有一套。

美聯冠軍賽，比爾擁有迪格斯（Stefon Diggs）和布朗（John Brown）兩名長程武器，但也必須讓極度靈活的接球員比斯利（Cole Beasley）多參與進攻。

防守上，比爾必須掌握馬霍姆斯無法隨心所欲衝球的優勢，將所有防守目標維持在面前，嚴防希爾（Tyreek Hill）。

艾倫體能強大，雙腿和臂力相當危險，因此酋長必須盡量拉長他在口袋內的時間，並且阻擋他受壓迫時自右路跑出口袋；若真要跑，也得逼他走非傳球手的左側降低威脅，防範後續傳球動作。