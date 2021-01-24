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NFL專欄／封鎖包裝工？懷特成海盜利器

林育正
懷特（右）為海盜防守中樞。（Getty Image）
懷特（右）為海盜防守中樞。（Getty Image）

包裝工儘管空中進攻火力凶猛，但仍需要路面進攻的支撐；而海盜要擋下本季狀態不俗的瓊斯（Aaron Jones），技術全面又具備一定速度的內線衛懷特（Devin White）將是攻守關鍵人物，更可能直接對四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）造成直接威脅。

身為NFL二年級生，懷特本季球衣的右肩處，已繡上了隊長徽章。身處面對跑鋒首當其中的位置，本季例行賽他貢獻出97次擒抱高居聯盟第三；在全聯盟最危險之一的「Front 7」之中，9次擒殺更僅次皮耶保羅（Jason Pierre-Paul ）。懷特總是如餓虎撲羊般，頻藉靈敏反應，將進入防守範圍內的持球者放倒在地。

在日前面對聖徒的分區賽，懷特展現全能身手，不只搶下對手掉球，更在下半場貢獻寶貴抄截擋下聖徒進攻，為海盜奠定勝基。

其中在他搶下掉球後，帶球回攻的途中更能看見他不斷換手持球，更能窺見他應是極為重視細節與基本動作的球員。

雖然剛好六呎的身高不算太高大，但懷特速度極快，不到4.5秒的40碼衝刺，為他在防守範圍與突襲四分衛上增添優勢。本季面對突擊者隊時，四分衛卡爾（Derek Carr）試圖自行從外側跑出口袋拚一個第一檔進攻的機會，就被從遠端奔馳而來的懷特，以肩膀將他撞飛，是讓人津津樂道的鏡頭之一。

為球隊防守組領導者，懷特的嘴巴在比賽進行中更是完全停不下來；他不只喊喊加油激勵隊友，祭出擒抱時更不時歡呼，向對手噴垃圾話；下場休息來到教練身旁，也不時吹捧自己剛才如何教訓對手，娛樂性和存在感十足。

選秀順位高達第五的懷特，不愧為產出眾多防守悍將的路易斯安那州大（LSU）的得意之作。布雷迪（Tom Brady）要挑戰成為唯一的七冠王者，懷特是不可或缺的夥伴。

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