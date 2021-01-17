NFL專欄／談退休太早 布里斯還能打

剛過42歲的準名人堂四分衛布里斯，可能在本季後退休。（Getty Images）

最近聽到聖徒隊四分衛布里斯（Drew Brees）仍未決定下個球季是否繼續征戰，甚至有意退休 的傳聞；我就算並非聖徒隊鐵粉，但仍有好多個希望他留下來的理由，為甚至紐奧良再拚一座冠軍。

自從布雷迪（Tom Brady）來到同為國聯南區的坦帕灣海盜，例行賽固定要交手兩次，就已是看不膩的好戲與話題保證。布里斯神準，布雷迪寶刀未老，兩人更分居史上傳球達陣前兩名。布雷迪目前以581次領先布理斯的571次，相信大家都希望兩人的史上第一達陣大戰能夠持續。

當然，現在兩人都已超過40歲，不管最後誰第一誰第二，我們能欣賞兩位傳奇較量，球迷都是贏家。

再者，布里斯自己也還能打。今年雖然因傷缺陣四場比賽，達陣數較少，但他70.5%的傳球成功率高居聯盟第二，24達陣6抄截的比例也還可以接受。

雖然他本季傳球成功球的飛行距離5.3碼看似不遠，但MVP大熱門羅傑斯（Aaron Rodgers）同樣也是5.3碼，飛行距離無法完全當做他老化打不動的理由。

根據「ESPN」統計，本季他飛行15碼以上的傳球成功率61.3%，不僅是本季聯盟第二，更是他個人在聖徒隊的新高，其中更完成5達陣沒有抄截。因此，我認為布里斯依舊擁有一線四分衛的競爭力。

而且布里斯與總教練裴頓（Sean Payton）同樣在2006賽季來到聖徒，裴頓拿過一次年度最佳總教練，布里斯兩次奪下年度最佳進攻球員，兩人攜手拿下一次超級盃冠軍。合作15個球季以來，只有六季沒能進入季後賽 ，競爭力十足，只有一座冠軍就退休實在有些可惜。

更何況現在的聖徒陣容堅強，有爭冠實力；湯瑪斯（Michael Thomas）和卡馬拉（Alvin Kamara）是可遇不可求的進攻搭擋；整體防守實力位居前段，具有奪冠競爭力。

況且，獲獎無數的布里斯與其他地位平起平坐的四分衛位相比，就獨缺一座MVP。近代偉大四分衛中羅傑斯、布雷迪和曼寧（Peyton Manning）都獲得超過一次以上MVP。

布里斯當然不比他們差，雖然要再拚出一個宰制聯盟的球季的確難度甚高，但若他能幫助聖徒再奪一冠，將能彌補未獲得MVP的缺憾。

所以，就算NBC電視台有意奉上球評合約，我仍舊希望布里斯再次放手一搏。